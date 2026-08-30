אופנוע התרסק בעוצמה על מונית: שני פצועים קשה בעיר החרדית

תאונת דרכים מחרידה התרחשה בשעות הלילה המאוחרות (בין שבת לראשון) בריכוז החרדי הגדול במונסי שבמדינת ניו יורק, כאשר אופנוע שעליו רכבו שני חרדים התנגש בעוצמה רבה ברכב מונית.

כתוצאה מההתנגשות, נפצעו שני רוכבי האופנוע באורח קשה מאוד והם סובלים מפגיעות רב-מערכתיות. נהג המונית שהיה מעורב בתאונה נפצע אף הוא וזקק לטיפול רפואי בבית החולים.

לפי הדיווח באתר YWN, האירוע הקשה התרחש מעט לאחר השעה 12:30 בלילה, כאשר התקבלו הדיווחים הראשונים על תאונה חזיתית במעורבות אופנוע ומונית בדרך. עדי ראייה שחלפו במקום והבחינו בזירה הקשה מיהרו להזעיק את כוחות החירום וההצלה. הצוותים הראשונים שהגיעו לזירה דיווחו על מראה קשה של חלקי כלי רכב שהיו פזורים לכל עבר, לצד רוכבי האופנוע ששכבו על הכביש כשהם סובלים מפציעות קשות ומורכבות.

למקום התאונה הזנקה תגובת חירום נרחבת של כלל ארגוני ההצלה והאכיפה באזור. כוחות גדולים של מתנדבי ארגון 'הצלה EMS', יחד עם שוטרי משטרת ראמאפו, מתנדבי ארגון 'חברים דרוקלנד', צוותי חירום של 'ספרינג היל EMS' ופראמדיקים של מחוז רוקלנד פשטו על הזירה תוך דקות ספורות. הפראמדיקים והכוננים החלו להעניק פעולות מצילות חיים בשטח, כשהם נאבקים לייצב את מצבם של שני רוכבי האופנוע שנפגעו באורח קשה.

לאחר טיפול ראשוני נמרץ ומאסיבי בזירה, פונו השניים במהירות באמבולנסים של 'הצלה' לבית החולים המרכזי 'ווסטצ'סטר מדיקל סנטר' לקבלת המשך טיפול רפואי דחוף ביחידת הטראומה. במקביל, נהג המונית שנפצע אף הוא בתאונה קיבל טיפול ראשוני ופונה לבית החולים 'גוד סמריטן' המקומי.

בעקבות עוצמת הפגיעה הקשה והצורך החיוני בהענקת טיפול רפואי מיידי תוך שמירה על זירת האירוע, סגרו כוחות המשטרה את הדרך לתנועת כלי רכב בשני הכיוונים באזור התאונה. הסגירה נמשכה שעות ארוכות, במהלכן פעלו צוותי הרפואה לניקוי הזירה, בעוד חוקרי תאונות הדרכים של משטרת ראמאפו החלו באיסוף ממצאים, גביית עדויות ובחינת נסיבות ההתנגשות הקשה כדי להבין מה הוביל לתאונה המחרידה בשעה כה מאוחרת.

הידיעה על התאונה הקשה פשטה במהירות בקהילה החרדית במונסי ומחוצה לה, ועוררה דאגה עמוקה וגל של תפילות. עקב מצבם הקריטי של הנפגעים, יצאה קריאה דחופה לציבור הרחב להרבות בתפילה ובזעקה, לקרוע שערי שמיים ולקרוא פרקי תהילים לרפואתם השלמה והמהירה של שני הפצועים הקשים, פנחס בן בילא רבקה ויעקב בן פיה יעל, הזקוקים לרחמי שמיים מרובים בתוך שאר חולי עמו ישראל.