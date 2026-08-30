קונים מקרר LG לראש-השנה ומקבלים 5 שנות אחריות

כשיצרן מכשירי חשמל מהמובילים בעולם נותן לכם 5 שנות אחריות על מקררי מקפיא העליון שלו, ועל מקרר ר 4 דלתות מדגם S/B 728 GR ואפילו לא מבקש על זה תשלום נוסף, אתם יכולים להניח בוודאות שהוא בטוח לחלוטין ברמה הגבוהה של כל מקרר ובעמידותו לאורך זמן. אתם יכולים להניח מראש שמחכות לכם 5 שנות שקט נפשי בכל הנוגע למקרר שלכם, ולהניח בצד את הדאגות. ולכן, אתם יכולים להניח בנחת את שפע המצרכים, התבשילים, הסימנים והמעדנים לראש-השנה ולחגים במקרר שכזה, ולהניח לו לבצע עבורכם עבודה מצוינת פי 5. אז לא כדאי שתניחו לרגע כל מה שאתם עושים ותשמעו על המבצע החדש של LG?

LG (אל-ג'י), קונצרן ענק הפועל בהצלחה בכ-80 מדינות, נודע כמותג שלא עושה לעצמו הנחות כשמדובר באיכות מוצריו. מבחר המקררים בעלי המקפיא העליון ו4 דלתות שמשתתפים כעת במבצע ראש-השנה, מציעים לכם הרבה יותר מ-5 שנות אחריות. מדובר בסדרת מקררים מתקדמת עם מדחס אינוורטר חכם, שקט וחסכוני באנרגיה; טכנולוגיה ייחודית לקירור הדלתות שיוצרת קירור מהיר ואחיד; ובחלק מהדגמים גם פונקציית שבת מובנית המאפשרת פתיחה וסגירה ללא הגבלות וחששות, באישור המכון המדעי-טכנולוגי להלכה מיסודו של הרה"ג רבי לוי יצחק הלפרין זצ"ל.

יתרונות נוספים שתמצאו במקררי LG נבחרים: נפח רחב ונוח בגדלים שונים לבחירתכם; שיטת קירור 'נו-פרוסט' המונעת הצטברות לחות וקרח; מערכת זרימת אוויר מאוזנת ששומרת על המזון קר וטרי בכל רחבי המקרר (וגם במדפי הדלת, זוכרים?); מדפי זכוכית מחוסמת חזקים עם מדף נשלף להתאמה אישית; תאורת לד עוצמתית; עיצוב מודרני שיקפיץ את מראה המטבח; ובחלק מהדגמים גם פאנל שליטה דיגיטלי מרהיב ואפילו מתקן נייד לייצור קוביות קרח, שניתן להשתמש בו כשרוצים ולהוציא אותו מהמקרר כשדרוש לכם מקום נוסף. קוּל!

5 שנים של חגים רגועים

ש יותר קיבולת, יותר אחריות, יותר שנה טובה: המבצע של LG כיכר השבת | מקודם

רגע לפני ראש-השנה, אתם מוזמנים להזמין הביתה את מקררי LG מהיבואן הרשמי "ברימאג" : www.brimag.co.il או 6384*, או לרכוש מהמשווקים המורשים. לקבלת 5 שנות האחריות שלכם, שנת אחריות לפי דין וכן אחריות אחריות נוספת (מוגבלת) של 48 חודשים בכפוף לתעודת האחריות . הקפידו לרכוש מקרר מהדגמים המשתתפים במבצע, במחיר שבתקנון ועד י"ט בתשרי (30.9). בתוך 15 יום מהקנייה, הזמינו מברימאג הדרכה למוצר וציינו כי אתם מעוניינים בהטבת האחריות. התקנון והפרטים המלאים מופיעים באתר ברימאג. ל-5 שנים טובות (לפחות) תיכתבו!