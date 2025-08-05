כיכר השבת
חדש ממולר: משקאות חלבון מולר פרוטאין

אם אתם מחפשים דרך לשלב בין אורח חיים מאוזן ופינוק יומיומי– מולר פרוטאין בדיוק בשבילכם (חדשות האוכל)

מוצרי החלב של מולר - עשיר, מרענן ומתקתק (צילום: יח"צ)

מותג מוצרי החלב הבינלאומי מולר, ממשיך לחדש, והפעם עם סדרת משקאות חלבון, שזכתה כבר להצלחה גדולה ולביקוש בקרב הצרכנים.

לראשונה בקטגורית משקאות החלבון, מולר פרוטאין משיקה סדרה שכולה בכשרות בד"ץ עדה חרדית.

סדרת משקאות החלבון החדשים, הם משקאות חלב המועשרים ב-25 גרם חלבון בכל בקבוק אישי (350 מ"ל), ב-3 טעמים מעולים ומרעננים: קפה, וניל ובננה.

למוצרים ערכים תזונתיים המתאימים לכל מי שמעוניין לשמור על אורח חיים מאוזן, פעיל, ולהכניס יותר חלבון לתזונה היומית בצורה קלילה ומהנה.

0% שומן, כ-140-160 קלוריות לבקבוק, וללא תוספת סוכר.

הסדרה כולה בכשרות בד"ץ העדה החרדית.

הטעם – עשיר, מרענן ומתקתק בדיוק במידה. מתאים לארוחת בוקר מהירה, כארוחת ביניים או סתם כפינוק קר ומרענן באמצע היום.

העיצוב החדש והצבעוני הופך את הסדרה לבולטת על המדף – ולבחירה טבעית למי שמחפש לשלב בין תזונה מאוזנת לטעם איכותי.

חפשו את משקאות הפרוטאין של מולר בסניפי הרשתות, וגלו את הפינוק החדש שכולם מדברים עליו.

