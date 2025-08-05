כיכר השבת
ככה הופכים חלב פשוט למשקה קסום בטעם עננים - הילדים יתמכרו

מחלבת טרה מגשימה חלום ילדות עם מהדורת הקיץ: משקה חלב בטעם צמר גפן מתוק – טעם נוסטלגי שמחזיר אותנו לרגעי הילדות, עם ענני הצמר גפן הוורודים (חדשות האוכל)

טעם של ילדות: משקה החלב החדש של טרה בטעם צמר גפן מתוק (צילום: יח"צ)

כמו כל משקאות החלב של טרה, גם צמר גפן המתוק ללא תוספת סוכר - מבלי לוותר על הטעם.

השקת המוצר מגיעה במקביל להשקת השפה התקשורתית החדשה של טרה "א ביסלע נחת" שמדגישה את אותם רגעים קטנים של שמחה וחוויה משפחתית.

"אנחנו מאמינים שמוצרי חלב טובים הם לא רק בעלי ערך תזונתי - אלא גם מספקים חוויה שמחברת בין אנשים", אומרים בטרה. "הטעם החדש נולד מתוך חלום, והוא מוגש באהבה - במהדורה מוגבלת שתישאר רק לזמן קצר אבל תעשה לכם המון נחת".

כמו כל מוצרי טרה, גם משקה החלב בטעם צמר גפן מתוק מגיע בכשרות מהודרת של בד"ץ העדה החרדית, והוא זמין כעת ברשתות השיווק הנבחרות בגודל משפחתי של 1 ליטר וגודל אישי של 250 מל.

לצד המשקה החדש בטעם צמר גפן מתוק, ניתן למצוא את משקאות החלב בטעמים נוספים: שוקו, בננה, קפוצ'ינו ומוקה.

אז אם בא לכם לגלות איך טעם הילדות פוגש את החלב – חפשו את הבקבוק עם הפקק הוורוד של טרה על המדפים.

