כיכר השבת
תולעים קטנות

מה משותף לתולעים, מיקרופילם, וסרט הקלטה?

בכל כוס מים שאנחנו שותים, או באוויר שאנחנו נושמים, יש כמות אדירה של יצורים קטנים, אז איך מותר לשתות או לנשום? | ומה הדין של כתב מיקרוסקופי, האם מותר להכניס אותו לבית הכסא? | ומה הדין במחיקה של סרטי הקלטה ששם השם מופיע בהם? | פנינת הדף היומי בהגשת הרב אסף רצון • צפו

פנינת הדף היומי מתוך 'דבר ראשון' (צילום: כיכר השבת)

מסכת עבודה זרה, דף סט

בדף שלנו אומרת הגמרא שאם נפל שרץ לתוך חומץ, והתפורר שם לחתיכות קטנות באופן שלא ניתן לסנן, נאסר כל החומץ מחשש שמא יאכל האדם מהשרץ עצמו. והנה כיום ידוע שבכל כוס מים או אפילו באויר שאנחנו נושמים ישנם יצורים כמו חיידקים ותולעים קטנות שניתן לראות ע"י מיקרוסקופ, אז איך ניתן בכלל לנשום או לשתות מים?

ובכן, כתבו הפוסקים שלתולעים כאלו, שלא ניתן לראות בראיה רגילה, אלא רק ע"י מכשיר מיוחד, אין דין תולעים, ולא אסרה תורה אלא רק מה שעינינו רואות. דיון דומה מצאנו לגבי צורת דפוס הקיימת כיום שנקראת מיקרופילם, שבה מדפיסים את כל התנ"ך כולו על חתיכה בגודל של מטבע, ואי אפשר לקרוא את הכתוב אלא רק ע"י מיקרוסקופ, ונשאלת השאלה האם מותר להיכנס עם דבר כזה לבית הכסא, או האם מותר למחוק . וכתבו הפוסקים שמעיקר הדין אין לדפוס הזה דין של כתב, אולם משום חומרא של בזיון שמות הקודש, ראוי להחמיר.

כמו כן בספר תשובות והנהגות דן בשאלה לגבי סרטי הקלטה שיש בהן הזכרה של שמות הקודש, האם מותר למחוק אותם, וכתב שכאן נראה שאין חשש כלל, למרות שיש על הסרט איזשהו רישום שמוצפן בו שם השם, אבל זה בוודאי דבר שאינו ניכר ואינו נחשב למחיקת השם.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהדף היומי:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר