מה משותף לתולעים, מיקרופילם, וסרט הקלטה?

בדף שלנו אומרת הגמרא שאם נפל שרץ לתוך חומץ, והתפורר שם לחתיכות קטנות באופן שלא ניתן לסנן, נאסר כל החומץ מחשש שמא יאכל האדם מהשרץ עצמו. והנה כיום ידוע שבכל כוס מים או אפילו באויר שאנחנו נושמים ישנם יצורים כמו חיידקים ותולעים קטנות שניתן לראות ע"י מיקרוסקופ, אז איך ניתן בכלל לנשום או לשתות מים?

ובכן, כתבו הפוסקים שלתולעים כאלו, שלא ניתן לראות בראיה רגילה, אלא רק ע"י מכשיר מיוחד, אין דין תולעים, ולא אסרה תורה אלא רק מה שעינינו רואות. דיון דומה מצאנו לגבי צורת דפוס הקיימת כיום שנקראת מיקרופילם, שבה מדפיסים את כל התנ"ך כולו על חתיכה בגודל של מטבע, ואי אפשר לקרוא את הכתוב אלא רק ע"י מיקרוסקופ, ונשאלת השאלה האם מותר להיכנס עם דבר כזה לבית הכסא, או האם מותר למחוק . וכתבו הפוסקים שמעיקר הדין אין לדפוס הזה דין של כתב, אולם משום חומרא של בזיון שמות הקודש, ראוי להחמיר.

כמו כן בספר תשובות והנהגות דן בשאלה לגבי סרטי הקלטה שיש בהן הזכרה של שמות הקודש, האם מותר למחוק אותם, וכתב שכאן נראה שאין חשש כלל, למרות שיש על הסרט איזשהו רישום שמוצפן בו שם השם, אבל זה בוודאי דבר שאינו ניכר ואינו נחשב למחיקת השם.