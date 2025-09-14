יארצייט לאבא ויארצייט לאמא, מי קודם?

המשנה בדף שלנו עוסקת בדיני קדימויות, ואומרת שישנם דברים שבהם האיש קודם לאשה, וישנם דברים שבהם האשה קודמת לאיש. בספר ברכי יוסף של הגאון החיד"א כתב, ששאל אותו חכם אחד על מנהג בעיר מסויימת שאם יש לשני אנשים באותו שבוע אזכרה, יארצייט, לאחד אזכרה של האבא ולשני אזכרה של האמא, נוהגים שנותנים למי שיש אזכרה לאבא לעלות למפטיר, ושאל מהו מקור המנהג? הרי מבואר בגמרא בקידושין שבמקום שבו האם לא מחוייבת בכבוד בעלה, כמו לדוגמא אשה גרושה, כבוד שניהם שווה, אפילו לגבי כבוד אב ואם, וכל שכן כאן, שמדובר בשני אנשים שונים.

ענה לו החיד"א שאפשר לתת טעם מסברא. והסברא היא שבדורות שלנו , הרבה מאוד אנשים נכשלים בעוון של ביטול תורה, אבל נשים, כיון שהן פטורות ממצוות תלמוד תורה, הן לא נענשות על כך, ולכן הן קרובות לשכר ורחוקות מהפסד, ולכן דינו של האיש קשה משל האשה כי מפני רוב חיובו, כך גם רוב אשמתו. והוסיף החיד"א וכתב, שגם במקום שהאבא היה איש צדיק, והאמא היתה חוטאת, בכל אופן האיש צריך יותר תיקון מאשר האשה, ולכן כדי לעשות נחת רוח לאיש, תקנו שהאבא יהיה קודם לאמא.