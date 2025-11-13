מהדרין מן המהדרין - גם מספק?

מה הדין כשאדם צריך לעשות מצווה מספק? הוא לא בטוח שהוא יצא ידי חובה, והוא עושה שוב כדי לצאת מידי הספק, האם הוא צריך לקיים את המצווה עם כל ההידורים שלה? בספר דעת תורה הוכיח מהסוגיא שלנו שכן, ראוי לעשות שוב עם כל ההידורים.

בגמרא שלנו מבואר שלאחר שחיטה של קרבן הפסח היו לוקחים כוס מדם התערובות שהיה על הרצפה, מכל הדמים שנשפכו במהלך היום וזורקים על המזבח, כדי שאם יש מישהו שבטעות הדם של הקרבן שלו נשפך ולא נזרק על המזבח, אז הזריקה הזו תכשיר לו את הקרבן. שאלה הגמרא, למה צריך לזרוק אם הדם במזבח? הרי לדעת ר 'יהודה כל העזרה התקדשה. ואם נאמר שחסר זריקה בכח האדם, ולא שהדם ישפך מעצמו, אז מספיק שירימו בכוס וישפכו במקום, למה צריך להגיע עד המזבח?

מתרצת הגמרא שבאמת אם היו שופכים במקום זה היה כשר, אבל מצווה מן המובחר לזרוק את הדם על המזבח. מכאן רואים שגם במקום שעושים את המצווה רק מספק, ואין וודאות שי חיוב לעשות אותה בכלל, יש להדר ולעשות אותה בהידור מצווה.