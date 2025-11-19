אתה לא חייב לגנוב, אבל אם אתה רוצה...

כיכר השבת
אחד ההבדלים בין עולת העוף לחטאת העוף הוא באופן המליקה | בעולת העוף מבדילים בין הראש והגוף ובחטאת העוף - לא | מה דעת ר' אלעזר בר' שמעון בעניין | ואיפה מצאנו שכשהתורה אומרת "לא לעשות" משהו, הכוונה היא רק שלא חייבים, אבל אפשר? | פנינת הדף היומי בהגשת הרב אסף רצון • צפו

מסכת זבחים, דף סו'

אנחנו ממשיכים לעסוק בדיני עולת וחטאת העוף, וכפי שכבר הזכרנו ישנם כמה שינויים בין הקרבת עולת העוף לבין הקרבת חטאת העוף. אחד ההבדלים המהותיים הוא שבעולת העוף מבדילים בין הראש ובין גוף העוף לגמרי, ובחטאת העוף לא, ואם בטעות הכהן הבדיל בחטאת העוף, הקרבן פסול, והוא לוקה על הלאו שכתוב בתורה "ומלק את ראשו ממול ערפו ולא יבדיל".

אולם בדף שלנו מובאת שיטת ר' אלעזר ב"ר שמעון שהוא סובר שאפשר להבדיל גם בחטאת העוף. אם כן איך נסביר את הפסוק שאומר "ולא יבדיל" ? אומר ר' אלעזר בר' שמעון שהכוונה היא שאין צורך להבדיל, הוא לא חייב, אבל אם הוא רוצה , הרשות בידו. מעירים כאן התוס' הערה חשובה מאוד. הרי בכל מקום שהתורה אמרה "לא" הכוונה היא שאסור לעשות כמו לא תגנוב, לא תרצח, הם גם שם נפרש שהכוונה היא שלא צריך, אבל מי שרוצה הרשות בידו? וודאי שלא. אז מדוע כאן סובר ר' אלעזר בר' שמעון שהמילה "לא" משמעותה "לא חייב"?

מסבירים התוספות שבכל מקום, שמסברא הייתי אומר שאני חייב לעשות משהו, והתורה אומרת לי שלא, הכוונה היא שאני לא חייב, כמו במקרה שלנו - מסברא היינו אומרים שחייבים להבדיל בחטאת העוף, כי צריך את הדם, לכן אומרת התורה שלא חייבים, לא כמו הסברא שאומרת שכן.

