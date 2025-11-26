"תאכלו את הכל, גם את האיסור!"

אנחנו ממשיכים לדון בדיני תערובות, כמו שראינו שאם התערבה חתיכה של נבילה בשתי חתיכות של בשר כשר, ישנו דין של ביטול ברוב. אולם ישנה חקירה בין הראשונים, מה דין התערובת - האם נאמר שכל התערובת הותרה כאילו אין כאן איסור כלל, או שבכל חתיכה וחתיכה אנחנו דנים שחתיכה זו היא מהרוב של ההיתר.

ויוצא מכך נפקא מינה למעשה - לדעת הטור, כיון שנתבטלה החתיכה זהו היתר גמור, ומותר לאדם אחד לאכול הכל, אע"פ שהוא בוודאי אוכל גם את האיסור, ומותר לאכול את כל התערובת אפילו בבת אחת.

בשו"ע הביא שתי דעות נוספות. דעה אחת מובאת ברשב"א, שגם הוא סובר שניתן לאכול את כל התערובת, אבל באופן שהוא אוכל כל חתיכה בנפרד, ואז בכל חתיכה וחתיכה שהוא אוכל, אנחנו אומרים שלא זו החתיכה האסורה, וגם כשמגיע לחתיכה האחרונה, אנחנו אומרים שחתיכת האיסור נאכלה כבר, וזו שלפנינו, היא הכשירה. אבל לאכול הכל או לבשל הכל ביחד זה אסור.

ודעה שניה שמביא השו"ע, שהיא בעצם שיטת התוספות והסמ"ג, ולפי שיטה זו, אסור לאדם אחד לאכול את כל התערובת, אפילו לא בזה אחר זה, כיון שבסופו של דבר מתברר שאדם זה אכל איסור. ברמ"א הוסיף על דברי השולחן ערוך וכתב שיש מחמירין להשליך חתיכה אחת או לתת אותה לעובד כוכבים.