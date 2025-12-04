כיכר השבת
מסכת זבחים, דף פ"א | הדף היומי ב-10 דקות • האזינו

'הדף היומי' בהגשתו המיוחדת של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום חמישי - דף פ"א, מסכת זבחים (יהדות)

הדף היומי ב-10 דקות

מסכת זבחים, דף פ"א - השיעור בעברית: 

מסכת זבחים, דף פ"א - השיעור באידיש:

מסכת זבחים, דף פ"א - השיעור באנגלית: 

