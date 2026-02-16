כיכר השבת
פנינת הדף

"עד שלמדתי מסכת מנחות" - כיצד סוגיית הגמרא גרמה לאחד מגדולי הראשונים לשנות את מנהגו

מה הדין כשאדם מפסיק בדיבור בין תפילין של יד לראש | מדוע שינה הרא"ש את מנהגו האישי רק לאחר שהעמיק בסוגיית הגמרא במנחות | ומהו השורש למחלוקת היסודית בין השולחן ערוך לרמ"א במניין הברכות | פנינת הדף היומי בהגשת הרב אסף רצון • צפו

פנינת הדף היומי מתוך "דבר ראשון"
פנינת הדף היומי מתוך "דבר ראשון"| צילום: צילום: כיכר השבת
פנינת הדף היומי מתוך "דבר ראשון" (צילום: כיכר השבת)

מסכת מנחות, דף לו

בסוגיה בדף שלנו עולה השאלה מה הדין כשאדם מפסיק בדיבור בין הנחת תפילין של יד להנחת תפילין של ראש. רב חסדא קובע "שהסח בין תפילה לתפילה - חוזר ומברך". אלא שכאן נחלקו הראשונים מה קורה בשגרה, כשאדם מניח את התפילין כסדרן בלי שום הפסק. לפי רש"י, צריך לברך רק ברכה אחת על של יד, והיא פוטרת את של ראש. רק אם דיברנו, אז יצרנו הפסק שדורש ברכה נוספת על של ראש.

לעומת זאת, רבנו תם סובר שבכל מקרה, גם בלי קשר לדיבור, תמיד מברכים שתי ברכות: "להניח" על של יד ו"על מצוות" על של ראש. הרא"ש כותב בספרו שבצעירותו הוא נהג לברך רק ברכה אחת, כי קיבל מרבותיו שטוב יותר להחמיר ולא להיכנס לספק ברכות לבטלה. אבל, הוא כותב שזה היה עד, "עד שהוא למד מסכת מנחות", ואז ראה שמהלך הסוגיה בגמרא נוטה בבירור לשיטת רבנו תם, ומאז שינה את מנהגו והחל לברך שתי ברכות.

למעשה, זו מחלוקת יסודית שנפסקה בין השולחן ערוך לרמ"א - הספרדים מברכים ברכה אחת, והאשכנזים שתיים. אבל כאן עולה שאלה עקרונית. הרי המשנה בדף ל"ח קובעת שתפילין של יד ושל ראש "אינן מעכבות זו את זו", כלומר אלו שתי מצוות נפרדות לחלוטין. אם כך, למה שלפי רש"י נברך רק ברכה אחת?

ובכן, מצאנו הסבר במפרשים, שלדעת רש"י, אמנם מדובר בשתי מצוות, אך הן מאותו סוג ובאותו עניין. זה דומה לאדם ששוחט כמה בהמות בזו אחר זו, שמברך פעם אחת בלבד על השחיטה. רבנו תם, לעומת זאת, סובר שהנחת תפילין של ראש אינה רק פעולה טכנית נוספת, אלא יש בה מימד רוחני חדש ומיוחד שאינו קיים בתפילין של יד, ולכן היא מחייבת ברכה עצמאית ונפרדת.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהדף היומי:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר