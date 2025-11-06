בראיון מרתק בתוכנית "דבר ראשון", התארח יוסי עבדו, גרפולוג ומטפל שעסק שנים בפענוח כתבי יד של חיילים בסיכון במהלך שירותו הצבאי. הראיון התמקד בפרשה המדוברת של הפרקליטה שהדליפה סרטון, והעלה שאלות קריטיות על בריאותה הנפשית ועל המערכת כולה.

התאבדות או הצגה?

השאלה ששוברת את הרשת - השאלה המרכזית שהעסיקה את הראיון: האם הפרקליטה באמת ניסתה להתאבד, או שמדובר ב"הצגה שלמה כדי להפיג את הלחץ הציבורי"?

השיחה עלתה לרמה מעשית כאשר עבדו הסביר את תהליך הבדיקה הגרפולוגית: "אנחנו מסתכלים בכתב היד בכל מיני רובדים - רגשיים, מנטליים, שכליים. אנחנו רוצים לראות איך היא מתנהלת במצבי לחץ, האם המצב שלה הוא מצב חולף או עקבי."

הצעה מהפכנית: בדיקות גרפולוגיות לבכירים

"למה רק חוקרים עוברים מבדק?"

עבדו העלה רעיון חשוב בתוכנית: "למה שלא יעבירו הצעת חוק? כמו שכל החוקרים במשטרה הצבאית עוברים מבדק גרפולוגי לפני שהם מתמנים, למה שהאלופים בצה"ל, או הבכירים בפרקליטות שאמורים לפקח על שומרי הסף, לא יעברו מבדק דומה?"

ניתוח חי:

יוסי עבדו מנתח את כתב ידו של יוסי סרגובסקי

ברגע ספונטני ומרתק, עבדו ניתח את כתב היד של יוסי המנחה בשידור חי:

"יש בכתב של יוסי אזור עליון מאוד מפותח - זה מראה על מצפון ומוסר. השוליים התחילו מכאן, זאת אומרת שהוא חי בעתיד, שואף לעתיד ודוחק את העבר אחורה, שאר הדברים ב 1 על 1.

הטיפ שיכול להציל חיים

"אם יש לכם ספקות לגבי בן אדם, האם הוא חלילה עומד לעשות מעשה - פשוט תשאלו אותו ישירות."

למה זה עובד?

"ברגע שבן אדם מדבר על זה ולא משאיר את המחשבות אצלו, הוא נותן ביטוי למצוקה ומאבד מהעוצמה של הרגשות. יש לו עם מי לחלוק, ובכך יש לו עדיין אימת אופטימיות," הסביר עבדו.

איך באמת עוזרים למי שבמצוקה

"הדרך היא פשוט להיות איתו, להרגיש אותו. לרדת איתו לבור, לשבת איתו בחושך - ולצאת ביחד."עבדו הדגיש: "אל תעמיד פנים שאתה מבין אותו. פשוט תהיה איתו, זהו."