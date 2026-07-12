פתיחת שבוע סוערת ומלאת תובנות נרשמה בתוכנית "דבר ראשון ליום ראשון" בהגשת משה מנס. המהדורה הנוכחית הציגה פסיפס מרתק שנע בין הפוליטיקה החרדית המורכבת, דרך דרמות רפואיות מצילות חיים, ועד לסיפורי גבורה בינלאומיים ומציאות טכנולוגית דיסטופית.

1. המגרש הפוליטי: אשליית הכוח החרדי ושעת המבחן

את התוכנית פתח מנס בשיחה נוקבת עם איש "כיכר השבת", יהודה גליקמן, שעסקה במה שהגדירו כ"אשליית הכוח החרדי".

הדיון התרכז בשעת המבחן של נציגי הציבור החרדי בכנסת: האם הרחוב החרדי – שמצטייר כפיקח, כואב ומודע למתרחש – ימשיך לקנות את מצגי השווא של נבחריו? השאלה המרכזית שנשאלה היא האם החרדים ייכנעו פעם נוספת לדרישות הקואליציה ויצביעו בעד החוקים החשובים לראש הממשלה ולליכוד, בזמן ש"ציפור הנפש" של היהדות הנאמנה והאינטרסים המהותיים של המגזר נרמסים ברגל גסה.

2. בריאות: פצצת הזמן שבחזה שלנו

על רקע פטירתו בגיל 71 של הסנאטור האמריקאי לינדזי גרהאם כתוצאה מדום לב, אירח מנס את פרופסור יהודה אדלר, קרדיולוג בכיר ולשעבר יו"ר האיגוד הקרדיולוגי האירופאי, לשיחה מטלטלת על המתרחש בלב שלנו.

מהו דום לב ובמה הוא שונה מהתקף לב?

פרופ' אדלר הסביר כי דום לב הוא מצב שבו יש הפסקה מוחלטת ופתאומית בפעילות הלב. להבדיל מהתקף לב (שבו יש חסימה של זרימת דם לחלק מהלב), בדום לב זרימת הדם למוח ולגוף נפסקת מיידית. ללא טיפול, תאי המוח מתחילים למות מחוסר חמצן תוך כארבע דקות בלבד, ונגרם נזק בלתי הפיך או מוות.

הנתונים המדאיגים בישראל:שמתאונות דרכים מתים בישראל כ-1 עד 2 אנשים ביום (נושא שמקבל בצדק תהודה רבה), מדום לב מחוץ לבתי החולים מתים כ-17 אנשים מדי יום.בקבוצות סיכון רבות אין כל סימן מקדים, מה שמקשה על ההיערכות. פרופ' אדלר הדגיש את החשיבות העצומה של בדיקות סקר יזומות

3. אכיפה ומגזר: סערת המעצר באשדוד ומוראה של מלכות

אחד האייטמים הטעונים ביותר בתוכנית עסק במעצרו האלים של אברך חסיד גור באשדוד בבוקר יום ראשון. התקרית, שחוללה סערה אדירה, זכתה לכותרות זועמות באתר "כיכר השבת" על "ברוטאליות שזעזעה את עוברי האורח".

באולפן הציג מנס את הדיון עם ידידו קובי ישראל, שהביע זעזוע עמוק מהתנהלות המשטרה. מנס בחר להציג קול שקול ומפוכח, ואילץ את שותפו לדיון לחשוב על הצד השני של המטבע:

"מה אם השוטרים מחפשים אדם בעל חזות חרדית שפגע בילדות? או אדם שמעגן את אשתו? מה אם מדובר בחרדי שנוסע בלי רישיון? האם בגלל צבע הבגדים אסור לאכוף את החוק? אנחנו באמת רוצים להיות כמו המגזר הערבי, ששם יש פי 10 הרוגים מתאונות רק בגלל מחסור באכיפה?"

מנס הזכיר את מאמרו של רבי חנינא סגן הכהנים: "הוי מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה, איש את רעהו חיים בלעו". הוא הדגיש כי רבי חנינא דיבר על מלכות רומא האכזרית שהחריבה את בית המקדש, ועדיין הבין את נחיצותה של מערכת אכיפת חוק סדירה.

השורה התחתונה של מנס: המשטרה עשתה את עבודתה, אך בפועל טעתה בזיהוי. על המשטרה להתנצל ולפצות את החסיד בשהות במלון 5 כוכבים. מנגד, חובה על כל אזרח להזדהות בפני שוטר: "תודה לאל שאנחנו לא באמריקה, שם שוטר היה דופק לך כדור בראש על התנהגות כזו". לגבי העריקים, הסכים מנס כי הטיפול בהם צריך להישאר בידי המשטרה הצבאית ולא המשטרה הכחולה.

4. סיפור גבורה היסטורי: מרד המופת של ה-SAS בעיראק

מנס לקח את המאזינים למסע בזמן אל ספטמבר 2005, לעיר בצרה שבעיראק. שני לוחמי עילית של יחידת ה-SAS הבריטית, שהיו במשימת מעקב סמויה כשהם לבושים בגלביות, נחשפו על ידי שוטרים עיראקים מושחתים השייכים למיליציות השיעיות. לאחר קרב יריות בו נהרג שוטר מקומי, הלוחמים הפצועים נשבו והובלו לתחנת המשטרה "אל-ג'אמיאת".

בזמן שהדרג המדיני בלונדון נכנס לשיתוק מחשש מתקרית בינלאומית, מפקד השטח (קצין בדרגת לוטננט-קולונל) החליט להפר פקודה ישירה כדי להציל את אנשיו:

הוא הורה לכוח של 20 לוחמים לפרוץ לתחנת המשטרה עם טנקים ונגמ"שים.כשהתברר שהשבויים הועברו לבית מסתור, הלוחמים חקרו באגרסיביות את השוטרים, איתרו את המיקום ופשטו על המבנה.הלוחמים מצאו את חבריהם אזוקים באמבטיה, שניות בודדות לפני שהוצאו להורג.

הממשלה הבריטית איימה להעמיד את המפקד לדין, אך לוחמי הקומנדו הציבו אולטימטום מצמרר של התפטרות המונית, והבהירו כי הערך של "לא משאירים פצועים מאחור" קודם לפוליטיקה. הממשלה נאלצה להתקפל.

5. טכנולוגיה: האח הגדול בגרסת ה"רובוטקסי"

מסיפורי המלחמה בעיראק עברה התוכנית למציאות הדיסטופית של קליפורניה. השבוע בסן מטאו, שני נערים בני 14 ו-15 שעלו על מונית אוטונומית של חברת Waymo (מבית גוגל), חשבו שהם נהנים מפרטיות מוחלטת. הם שתו אלכוהול וירו במים מרובה צעצוע לעבר עוברי אורח.

הם לא ידעו שהרכב מצויד במערך מאיים של 29 מצלמות, מיקרופונים וחיישנים. במרכז הבקרה המרוחק של החברה זיהו את האירוע, וחשדו שמדובר בנשק חם. מכאן, החברה ביצעה "חטיפה דיגיטלית" מרחוק. נציג החברה הזעיק את המשטרה.מסלול הנסיעה שונה מרחוק מבלי שלנערים תהיה יכולת להתערב.מערכת הכריזה של הרכב שיקרה לנערים בקול רובוטי שליו: "הרכב חווה תקלה טכנית". המונית נעלה את דלתותיה ונסעה ישירות אל חניון תחנת המשטרה הקרובה, שם חיכו לשני הנערים המבוהלים שוטרים עם נשקים שלופים. האירוע אמנם הסתיים ללא נפגעים, אך הוא מעורר שאלות מוסריות קשות על הפיכתם של רכבים אוטונומיים לכלי מעקב בשירות המשטרה.

6. טרנדים: שיגעון הסרדינים של הטיקטוק

לסיום, פינתה התוכנית מקום לטרנד צרכני מפתיע. סרטוני טיקטוק ומשפיעני בריאות הביאו לזינוק חסר תקדים של 38% עד 72% במכירות של שימורי סרדינים ברשתות השיווק בשנה האחרונה.

הסרדינים הפכו ללהיט בקרב חובבי כושר (בשל אחוז החלבון הגבוה שבהם) ובקרב משפיענים הטוענים כי אכילת סרדינים מעניקה "גלואו" (ברק) מיוחד לעור הפנים הודות לסידן ולאומגה 3 שבהם. אך שימו לב מזכיר מדריך הכושר (כן כן, שוב פעם זה משה שלנו) לאחוז הנתרן הגבוה בשימורים כך שלא מומלץ להגזים.