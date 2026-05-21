למה הורים צריכים לשלוח ילדים לישון בליל שבועות?

ליל שבועות כבר ממש מעבר לפינה, ושאלת מיליון הדולר חוזרת על עצמה בכל בית ובית מדרש: איך מנצלים את הלילה בצורה הכי תועלתית? האם שוקעים בעיון ופלפול עד שהעיניים נעצמות, או שרצים להספיק את ה"תיקון"?

בפאנל מיוחד לקראת החג, ישבו משה מנס וישראל מאיר לשיחה עם אריאל שרפר, כדי לנסות לפצח את הנוסחה ללילה המושלם – ולהבין למה לפעמים דווקא ללכת לישון זו המצווה הכי גדולה.

המלכודת של "תיקון ליל שבועות"

"היו שנים בתור בחור ישיבה שהייתי יושב ולומד בהתמדה ובתענית דיבור חמש שעות רצוף," נזכר משה מנס בגעגוע, "היום אני כבר לא רואה את עצמי חוזר לזה. זה קשה מאוד".

שרפר מצידו משתף כי בכל פעם היה אומר לעצמו "הלילה אני מסיים את התיקון'. אתה מגיע בערך עד חמישה חומשי תורה, וברגע שמתחילים הנביאים, המשניות והזוהר – זו משימה בלתי אפשרית. בסוף מגיע הבוקר ואתה בקושי עומד על הרגליים".

הפתרון של ישראל מאיר לשחיקה של הלילה הוא חלוקה אסטרטגית של הזמן. "אצלנו בישיבה היו עושים סדר של שעתיים, אחר כך סעודה, ואז ממשיכים. ככה הלילה הופך למגוון יותר – לא משקולת ארוכה של שמונה שעות ברצף, אלא עוד שעתיים ועוד שעתיים".

03:00 לפנות בוקר: קסם ירושלמי בעיר העתיקה

עבור תושבי ירושלים והעולים לרגל, ליל שבועות הוא לא רק לימוד, אלא חוויה רוחנית שאין לה תחליף בשום מקום אחר בעולם. אריאל שרפר מכניס אותנו לאווירה של השעות הקטנות של הלילה בעיר העתיקה.

"בסביבות השעה שלוש או ארבע לפנות בוקר, כולם מתחילים לזרום לכיוון העיר העתיקה," מתאר שרפר. "התחנה הראשונה היא בית כנסת ה'חורבה'. המקום מלא עד אפס מקום – מתפללים, ילדים, מבוגרים, אבות ובנים. זו חוויה עצומה לראות את המקום הזה תוסס ומלא חיים בשלוש לפנות בוקר בדיוק כמו באמצע היום".

שרפר מציין תחנות חובה נוספות בדרך: בית הכנסת 'זהרי חמה' מול שוק מחנה יהודה שמתמלא מפה לפה, ישיבת 'האידרא רבה' עם המרפסת המפורסמת הצופה לרחבת הכותל, וישיבת 'פורת יוסף'.

"בסוף, לקראת הבוקר, כולם מתכווננים לרחבת הכותל. מניינים על גבי מניינים ממלאים את הרחבה. כשאתה עומד שם בשעה חמש בבוקר, במעבר הזה שבין לילה ליום, ורואה את כל הרחבה פרוסה מולך ומלאה בבני אדם – זה מרחיב את הלב. בשבילי, זה חג השבועות".

הטיפ הסודי לדרך: פחות פלפול, יותר אגדתא

איך שומרים על ערנות בהליכה הארוכה אל הכותל המערבי? לשרפר יש הצעה מקורית:

לעזוב את הפשט: בדרך לכותל, במקום להיכנס לפלפולים עמוקים שמעייפים את הראש, עברו לסיפורים.

"יש מאות סיפורי חסידים ומדרשים יפים בתוך הגמרא. על כל נקודת ציון שעוצרים בה בדרך, אפשר לספר סיפור ירושלמי", הוא מציע. "זה מדהים לראות אנשים מכל הסגנונות יושבים ברחובה של עיר בירושלים ומדברים בדברי תורה. חזון אחרית הימים".

"מי שילך לישון יקבל ממני פרס"

אבל לצד הרומנטיקה הירושלמית והשקידה בבתי המדרש, משה מנס מבקש להציף תופעה כאובה שמתרחשת מחוץ לכתלים, ומפנה קריאת כיוון מפתיעה להורים:

"יש משהו שהוא סופר דרמטי", מצהיר מנס. "בשלב מסוים בלילה, אחרי שהילדים שלי סיימו ללמוד את דף הקשר, אמרו תהילים ויצאו ידי חובה, אני מודיע להם: 'כל מי שילך עכשיו לישון, יקבל ממני פרס מיוחד'. הילדים כמובן מוחים – 'אבל אבא, כל החברים שלנו בחוץ!'. ואני מסביר להם שאין בזה שום עניין".

לדברי מנס, השוטטות ברחובות בשעות הללו, מלבד כך שהיא מאבדת את המטרה האמיתית של החג, היא גם מסוכנת.

"אני רואה בדרך התגודדויות ענקיות של ילדים ונערים. הם פשוט מעבירים את הלילה בשוטטות חסרת משמעות, העיקר 'להישאר ערים'. זה לא רק חסר משמעות, זה אפילו מסוכן. פתאום כל העניין של לעסוק בתורה נעלם. על זה נאמר: 'יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ – ולא עם עם הארץ'".

סכנת המקוואות: מנס מזהיר במיוחד מפני מה שקורה במקוואות בשעות הבוקר המוקדמות. "ילדים נכנסים למקוואות והופכים אותם לבריכה... מסוכן לגוף אבל בעיקר לנפש. מותר להורים, ואפילו חובה עליהם, להגיד לילדים: 'למדתם יפה, עכשיו לכו לישון'".

הכוכב של בית הכנסת בבוקר

מעבר לשמירה על שלומם של הילדים, יש בונוס אדיר למי שהלך לישון בליל שבועות. "בסוף, כולם מתרסקים מעייפות", אמר שרפר "מי שמברך בבוקר בקול רם את 'ברכות השחר' וכולם עונים אחריו אמן, זה תמיד אותו ילד שהלך לישון וקם רענן. באותו רגע, הוא הכוכב האמיתי של בית הכנסת".