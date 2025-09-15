אֵשֶׁת חַיִל שבוע לפני ראש השנה: אחותו הישישה של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, הלכה לעולמה אבל בקהילות ברסלב, בשעות הצהריים התקבלה הבשורה על פטירתה של הרבנית מרת פרומא נחמה רוזנברג ע"ה, אחותו של יבלחט"א הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, נפטרה בגיל 97 | המנוחה ע"ה הייתה ידועה במעשי החסד שלה | ההלוויה היום בירושלים (דיין האמת)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 13:31