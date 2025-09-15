כיכר השבת
שבוע לפני ראש השנה: אחותו הישישה של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, הלכה לעולמה 

אבל בקהילות ברסלב, בשעות הצהריים התקבלה הבשורה על פטירתה של הרבנית מרת פרומא נחמה רוזנברג ע"ה, אחותו של יבלחט"א הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, נפטרה בגיל 97 | המנוחה ע"ה הייתה ידועה במעשי החסד שלה | ההלוויה היום בירושלים (דיין האמת)

הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר באמירת סליחות ראשונות אתמול (צילום: יחיאל רייכמן)

ושם אשה גדולה: ברוך דיין האמת, אבל בקהילת ברסלב המעטירה, בצער רב וביגון קודר התקבלה הידיעה המרה על פטירתה בשיבה טובה ובגיל מופלגת, של האשה החשובה מרת פרומא נחמה רוזנברג ע"ה, אחותו של יבלחט"א הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, והיא בת צ"ז בפטירתה.

המנוחה ע"ה נולדה בירושלים של מעלה לאביה הרה"צ רבי דוד שעכטער זצ"ל, מדמויות ההוד בעיר העתיקה בירושלים, ומחשובי חסידי ברסלב מהדור העבר.

בהגיעה לפרקה נישאה לבעלה, הנגיד רבי פנחס רוזנברג ז"ל, ויחד קבעו משכנם בשכונת רחביה בירושלים. ביתם שימש בית לתורה ולחסד כל הימים.

המנוחה ע"ה הייתה דגולה במעשיה, מסירותה לבעלה, לחינוך ילדיה ולעשיית חסד הייתה לשם דבר, והיא הקרינה אור של תורה ויראת שמים על כל סביבתה.

פטירתה הותירה חלל גדול בלב כל מכריה ויקיריה. הלווייתה תצא בהמשך היום מירושלים. מועד ופרטים מדויקים יפורסמו בהמשך.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.

