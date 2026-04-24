כיכר השבת
ייטמן לפני שבת

קול התפילה נדם | החזן והפייטן ר' סימן טוב שי ז"ל הלך לעולמו

אבל בעולם הפיוט והחזנות, החזן ר' סימן טוב שי ז"ל, הלך לעולמו בביתו כשהוא מוקף בבני משפחתו | המנוח היה מעמודי התווך של המסורת הספרדית ירושלמית | ההלוויה תתקיים היום, ערב שבת קודש, בבית הלוויות הספרדי בגבעת שאול (דיין האמת)

החזן סימן טוב שי ז"ל (צילום: באדיבות המשפחה)

עולם החזנות והפיוט לובש קדרות: בשעות האחרונות הלך לעולמו בביתו, כשהוא מוקף בבני משפחתו האוהבים, החזן המיתולוגי ר' סימן טוב שי ז"ל. המנוח, שהיה מזוהה יותר מכל עם קול הדורות של בתי הכנסת בירושלים, שימר בקולו העמוק את מסורת השירה המזרחית והמקאמים העתיקה.

ר' סימן טוב שי ז"ל לא היה רק חזן בעל קול נדיר, אלא ארכיון חי של שירת הקודש הספרדית. במשך למעלה משבעה עשורים ליווה קולו את הציבור בתפילות הימים הנוראים המרטיטות, בשבתות חתן ובאירועי פיוט מרכזיים. הוא היה ידוע בדקדוקו המופלג בלשון הקודש, בשליטה האבסולוטית ברזי המוזיקה הערבית הקלאסית וביכולתו להרעיד את הלבבות בביצועים מלאי רגש לפיוטים כמו "כתר יתנו לך" ו"יעלה יעלה".

המנוח צמח מתוך סמטאותיה של ירושלים של פעם והפך למורה דרך עבור דורות של חזנים ופייטנים צעירים ששיחרו לפתחו. גם בשנותיו המאוחרות המשיך להקליט ולתעד את אוצרות הפיוט, מתוך רצון עז להעביר את הלפיד הלאה לדורות הבאים. שיתוף הפעולה המפורסם שלו עם ייבדל לחיים ארוכים החזן משה חבושה, נחשב עד היום לפסגת היצירה של המוזיקה הירושלמית-ספרדית במיטבה.

לפני מספר שנים נערך לכבודו ערב הוקרה מיוחד תחת הכותרת "אגישה שי", שם הצדיעו לו גדולי האמנים על תרומתו האדירה. "הוא ידע להפוך כל תפילה ליצירת אמנות, מבלי לאבד לרגע את הכוונה הפשוטה ואת הצניעות", ספדו לו חבריו.

על פי מנהג ירושלים, וכדי שלא להלין את המת, מסע ההלוויה יתקיים היום, יום שישי ערב שבת קודש, ז' באייר תשפ"ו.

ההלוויה תצא בשעה 15:15 מבית הלוויות הספרדי בגבעת שאול, ירושלים, שם ייטמן למנוחת עולמים.

המנוח הותיר אחריו משפחה ענפה ומורשת כבירה של הקלטות וביצועים שיישארו כנכסי צאן ברזל בהיכלי התפילה.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

ברוך דיין האמתסימן טוב שי

חבל על דאבדין איש נדיר ואיכותי יקר מאד וירא שמיים
דודי
חזן מיוחד ונפלא! איש חזון שידע לקחת את הצעירים ולהפוך אותם לחזנים מקצועיים, אמר פעם בבדיחות הדעת החזן ר' דוד ריאחי ע"ה, סימן טוב שי זה תמצית האיכות בחזנות, חבל על דאבדין, אורך ימים ושנות חיים למשפחתו ולמשפחת החזנים ועם ישראל הקדוש. זכותו בשמים תגן בעד משפחתו היקרה.
אלון
לעולם לא נשכח את שירת הבקשות שהיה, הוא שהיה נראה קטן אבל יצא ממנו קול ענקקקק שהיה נשמע ברחובות הבוכרים בבית הכנסת מוסיוף ובמיוחד בשבת חנוכה שהיה שבת מיוחדת תחרות בן עדס למוסיוף אין ספק שבזכות שירת הבקשות חזרו הרבה בתשובה תיהיה נשמתו צרורה בצרור החיים אמן
שלום
זכינו לארח אותו בבית כנסת אבוהב לפני 25 שנה.כמה התרגשות וכמה עוצמה
מורשת רבי יצחק אבוהב צפת
יהי זכרו ברוך.זוכרת אותו מצעירותי בשירי הבקשות.קול מופלא.
אורה
היה לו יראת שמים וכול מי שיש לו יראת שמים דבריו נשמעים לפני 40 שנה שאלתי אותו למה הוא לא מוציא קלטת שירים הוא אמר לי בתמימות אני חושש שישמעו את זה בשבת איפה יש אנשים כאלה ? פשוט עליו נאמר אשרי עין ראתה כול אלה , דור של פעם , אמונה תמימה
שלום
אנשי וילדי ירושלים חייבים לו את העברת ומסירת שירי הבקשות המנגינות המיוחדות ומעל לכל שירת פרקי אבות במשך עשרות שנים בבית הכנסת קהל ציון שבכיכר הדוידקה בירושלים שמרגש לחשוב שנפטר בימים אלו של שירת פרקי אבות תיהיה נשמתו צרורה בצרור החיים אמן
קובי
צר לי עליך מורי ורבי בחזנות ר'סימן טוב שי ז"ל היה מלך המורים נתן את כולו להעברת המסורת זכורני פעמים דהיינו 4/5 בכיתה והוא נתן תפילה כאילו יש 300 איש מדהים, יכלת לבכות בשיעורים שלו ... בפרט במקאם כורד ... הכניס רגש ונשמה בתפילה כל חזן שעולה, מיד אתה מזהה אם הוא תלמיד של סימן טוב... חייב לו הכרת ה
י.אמרוסי

