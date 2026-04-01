ברוך דיין האמת: מבית החולים בילינסון בפתח תקווה מגיעה הבוקר הבשורה המעציבה על פטירתו של פרופ’ חיים פסח רגובי ז"ל, שהלך לעולמו בגיל 90.

המנוח ז"ל נולד בסיאטל שבארצות הברית. לפני כשישים שנה, כשהוא בגיל 30, החליט לעזוב את נוחות החיים בחו"ל ועלה לארץ ישראל מתוך רצון עז לבנות כאן את ביתו. בארץ הוא קנה לעצמו שם עולמי כפרופסור למדעי המחשב, והיה מחלוצי התחום שליוו את התפתחות הענף בישראל בראשית דרכו.

מכריו מספרים על אדם ששילב ידע אקדמי נרחב עם ערכים עמוקים ומסירות בלתי מתפשרת למשפחתו. קשר מיוחד היה לו עם חג הפסח; לפני כעשור, לרגל יום הולדתו ה-80, הוציאו בני משפחתו 'הגדה של פסח' מיוחדת במינה שיצאה לאור עולם כאות הוקרה ותשורה על פועלו ומורשתו.

בנו הוא הרב שמעון רגובי, המוכר לציבור הרחב כיו"ר ארגון הסיוע והייעוץ הרפואי "מזור", העומד לימין חולים ובני משפחותיהם ומכוון אלפים בנבכי עולם הרפואה מדי שנה.

הלוויתו תצא היום (רביעי), י"ד בניסן ערב פסח, בשעה 10:30 בבוקר מבית העלמין סגולה בפתח תקווה, שם ייטמן.

בשל קדושת החג וההלכה הפסוקה, המשפחה תשב 'שבעה' מאחר הקבורה ועד חצות היום.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.