ירושלים החרדית ואיתה עולם התורה והדקדוק מתעטפים באבל כבד עם צאת החג הראשון, עם הגעת הבשורה על הסתלקותו של הרה"ח ר' יוסף שלום ויינפלד ז"ל, בעל הוצאת הספרים המפורסמת 'אשכול' ומחבר פירוש 'יסוד מלכות' הפופולרי. אשר השיב נשמתו הזכה לבוראו בבית החולים 'שערי צדק' בעיר, לאחר שעבר בשבוע האחרון פרוצדורה רפואית של צנתור בליבו, אך למגינת לב משפחתו ומכריו הרבים, הוא לא התעורר והשיב את נשמתו ליוצרה בצאת החג והוא בן 82 בפטירתו.

את שנות ינקותו ונעוריו עשה ר' יוסף שלום ז"ל במוסדות התורה המפוארים של חסידות ויז'ניץ, שם ינק את היסודות לעבודת השם ולדבקות בצדיקים שליוו אותו כל חייו. בעת לימודיו בישיבה, זכה לקרבה נדירה ומיוחדת כאשר היה חבר בחדרו של רבו המובהק, יבלחט"א האדמו"ר מויז'ניץ. הקשר העמוק והרוחני שנרקם באותן שנים בין כותלי הישיבה נמשך לאורך כל חייו, כאשר המנוח נותר דבוק במשנת החסידות ובאדמו"רי החסידות בכל הליכותיו.

המנוח ז"ל, נולד לאביו הרה"ח ר' יעקב שאול ויינפלד ז"ל, מחבר הספר "משנת יעקב" וממקדמי מהפכת הדפוס התורני בדור האחרון. שורשי המשפחה נטועים בעיר סאנוק שבפולין, שם ניהל סבו, הרב דוד יואל ויינפלד ז"ל, את בית הדפוס המשפחתי. בשנת תרצ"ו עלה אביו ארצה כשהוא נושא עמו באונייה את מכונות הדפוס המיתולוגיות מבית אביו, איתן הניח את היסודות להוצאת הספרים המפורסמת בירושלים

בירושלים הקים האב את הוצאת "אשכול", תרגום עברי של שם המשפחה ויינפלד, מתוך חזון להוציא לאור את ספרי היסוד של עם ישראל במהדורות מאירות עיניים, מדויקות ומוגהות היטב. תחת ניהול המשפחה, הפכה ההוצאה לשם דבר, כאשר גדולי הדור ובהם הגר"ש וואזנר, הגר"ע יוסף והגר"מ מאזוז, נוטלים חלק בעריכת והגהת הספרים שהפכו לנכס צאן ברזל בכל בית: סידור "תפילת כל פה", "מחזור רבא" ועוד.

הצוואה האחרונה | הנגיד מבורו פארק ייפרד מבית המדרש הגדול של חסידי גור חיים רוזנבוים | 05.04.26

מהפכת "יסוד מלכות"

המנוח, ר' יוסף שלום ז"ל, לא הסתפק רק בהוצאה לאור של ספרים קיימים, אלא חולל מהפכה של ממש בהנגשת התפילה והלימוד באמצעות פירוש "יסוד מלכות" שחיבר. חידושו העיקרי היה הצמדת הפירוש מילה מול-מילה ושורה תחת שורה, באופן שאיפשר לכל יהודי להבין את פירוש המילים תוך כדי התפילה או הקריאה ללא צורך בספרי עזר.

הפירוש זכה להסכמות נלהבות ונדירות מקיר לקיר: מרבו המובהק האדמו"ר מוויז'ניץ, ועד בעל ה'פני מנחם' מגור, הגר"ע יוסף, הגר"מ הלברשטאם והמקובל הרב יצחק כדורי זצ"ל. בשנים האחרונות זכה לראות את הפירוש מתפשט על פני כל התנ"ך, הסידורים, המחזורים וזמירות השבת.

קשר מיוחד במינו היה לו עם מחותנו, פוסק הדור הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר זצ"ל, בעל ה'שבט הלוי', שהעריך מאוד את פועלו התורני וסמך את ידיו על הגהותיו המדויקות.

מכריו מספרים על יהודי תלמיד חכם ודקדקן עצום, שכל קוצו של יו"ד בספרי הקודש היה יקר לליבו. לאחר פטירת אביו בשנת תשמ"ט, חילקו האחים את זכויות ההוצאה, כאשר אחיו יבדלח"ט הרב שמואל יהודה ויינפלד הקים את הוצאת "שי למורא", ור' יוסף שלום ז"ל המשיך להנהיג ולהרחיב את אימפריית "אשכול".

המנוח הותיר אחריו דור ישרים מבורך, בנים ובני בנים העוסקים בתורה ובמלאכת הקודש של הפצת המעיינות. בין בניו נמנה הרה"ג ר' נתן ויינפלד, מחשובי רבני העיר רחובות וממרביצי התורה שבה.

הלווייתו תצא היום ערב שבת חול המועד, בשעה 12:00 מביתו רחוב סורוצקין 25 אל עבר הר הזיתים.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.