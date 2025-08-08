אבל בחסידות: הרבנית מנאשכיז ע"ה השיבה נשמתה ליוצרה

אבל כבד בעיר אשדוד ובעולם החסידות. בשעה האחרונה הלכה לעולמה הרבנית הצדקנית מרת רייזל שטרן ע"ה, אלמנת האדמו"ר מנאשכיז זצ"ל, והיא בת 72 בפטירתה.

הרבנית ע"ה נולדה לאביה האדמו"ר משומרי אמונים זצ"ל, בהגיעה לפרקה נישאה לבעלה, האדמו"ר מנאשכיז זצ"ל שנפטר בשנת תשע"ג לאחר מחלה קשה.

יחד עם בעלה קבעו משכנם בעיר אשדוד, בראשית ימיה של הגעת התושבים החרדים לעיר, עמדה לימין בעלה להעמיד בניין על תילה, בבניית בית מדרשו הגדול המתנוסס לתפארה במרכז שכונת רובע ז' בעיר.

עולמה ראתה בחייה, דורות יראים ושלמים שחינכה בדרך העולה בית א-ל, בדרך ישראל סבא קדישא.

היום השיבה את נשמתה הזכה לבוראה, בהותירה אחריה, אחיה: האדמורי"ם משומרי אמונים אשדוד, ירושלים, קריית גת, אחותיה הרבניות, ובנה האדמו"ר מנאשכיז, ואחיו הרבנים.

הלוייתה תצא בשעה 16:30, מביהמ"ד דחסידי נאשכיז ברחוב הרי"ם לוין באשדוד, לבית העלמין באשדוד, שם תיטמן בחלקת חסידים.

ת.נ.צ.ב.ה.