הרב נח בוכריץ ז"ל ( צילום: הראל זנזורי )

ברוך דיין האמת: בנתניה נפטר אמש (ראשון) בגיל 79 הרב נח בוכריץ זצ"ל, רב קהילת 'יד לגיבורים' בעיר. המנוח, שעבר ייסורים קשים ומייסרים בתקופה האחרונה, היה תלמידו ואיש סודו של הגה"ק רבי מצליח מאזוז זצוק"ל הי"ד (בעל ה'איש מצליח'), וגיסו של ראש הישיבה הגר"מ מאזוז זצ"ל.

המנוח זצ"ל נולד בכ"ו תשרי בשנת תש"ו בחארה צג'ירה באי ג'רבא לאביו רבי ציון בוכריץ זצ"ל, שהיה מוקיר ורחים רבנן, ולאמו מרת זהירה ע"ה. עוד כאשר היה בגיל 10 נשלח ע"י אביו ללמוד בישיבת 'אור יוסף' בתונס שעמדה בראשות הגר"פ באנון. מאוחר יותר עם ייסוד ישיבת 'כסא רחמים' עבר ללמוד בה והפך לתלמיד הראשון בישיבה. עם הזמן התקרב למייסד וראש הישיבה הגאון רבי מצליח מאזוז זצ"ל, עד שהפך ליד ימינו ועוזרו הקרוב. מספר שנים לאחר מכן נתמנה כשוחט ובודק ומלמד תשב"ר באי ג'רבא. מאוחר יותר, נסמך להוראה ובשליחות רבו הגאון רבי מצליח שימש משך תקופה כרב העיר צ'פאקס. בהמשך עלה יחד עם משפחתו לארץ, כאן נשא לאשה את רעייתו מרת אסתר שתחי' וקבעו יחד את מקום מושבם בעיר נתניה, שם שימש כרב קהילות 'אהל יצחק' ו'יד לגיבורים' בהם היה מרביץ תורה במסירת שיעורים בימות השבוע עד לשנותיו האחרונות. מיד עם עלותו לארץ, הוצע לו ע"י רבה של נתיבות וחבר מועצת הרבנות הראשית הגאון רבי רפאל כדיר צבאן זצ"ל לכהן כרב אחד המושבים. לבסוף, מכמה טעמים, ויתר על ההצעה. לאחר פטירת אחותו הרבנית אסתר מאזוז ע"ה, אשת חבר לראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל, לפני למעלה מ 25 שנה, היה מהמייסדים של השיעור השבועי המרכזי הידוע במוצאי שבת אשר נוסד לזכרה ולעילוי נשמתה. ומאז החל השיעור, היה מקפיד מדי מוצאי שבת להגיע מנתניה לבני ברק, והיה נוהג ללוות את הגר"מ מביתו בהגיעו לשיעור השבועי.

הרב נח בוכריץ עם גיסו הגר"מ מאזוז ( צילום: הראל זנזורי )

המנוח זצ"ל היה מתנהג בחסידות וענווה מיוחדת ומשמח אלוקים ואנשים, "הוא היה אדם טוב, היה מכבד ומקבל כל אדם בסבר פנים יפות והיה מאד אהוב על גיסו הגדול ראש הישיבה הגר"מ מאזוז זצוק"ל. הוא היה משמח אותו רבות ודאג וחס מאד על כבודו. בשל הקשר האמיץ והידידות הרבה ששררה בניהם, היה ראש הישיבה זצ"ל מקפיד מאד להגיע יחד עם רעייתו הרבנית ע"ה לכל השמחות המשפחתיות שלו, והיה משתדל מאד שלא לוותר עליהם", מספרים בני משפחה.

ביומנו של ראש הישיבה זצ"ל 'לב נאמן' חלק ראשון (עמ' 273) מספר הגר"מ בשבח גיסו המנוח, וכותב: "כאשר נוסדה ישיבת 'אור יוסף' בתונס (בשנת ה'תשי"ח) ע"י הרה"ג פנחס באנון, נשלח בגיל עשר ללמוד בתונס, במרחק 600 ק"מ. וזה בתקופה שלא היו בבתים פרטיים טלפונים, וחוזרים פעם לששה חדשים לאי ג'רבא, בנסיעה של 15 שעות!".

"יותר מאוחר" מוסיף הגר"מ ומציין ביומנו, "כאשר נפתחה ישיבת 'כסא רחמים' (בכסלו ה'תשכ"ג), היה הראשון שבא ללמוד ב'כסא רחמים', והיה יד-ימינו ועוזרו של אבא מארי זצ"ל בסיוע בצרכים הגשמיים של הישיבה. למד בישיבה כארבע שנים, ואח"כ נתמנה לשוחט ומלמד תינוקות בג'רבא".

כמו כן, בספריו הרבים מרבה הגר"מ להביא חידושים ועניינים שונים משמו. וכן נידונים ותשובות בהלכה שנכתבו במענה לשאלות שנשאל מהרב המנוח זצ"ל.

הרב נח בוכריץ עם גיסו הגר"מ מאזוז ( צילום: ארכיון ע.ח )

בחג חנוכה אשתקד, בשל חולשה וכאבים שחש, פונה לבית הרפואה שם נתגלה כי הוא סובל ממחלה קשה והחל לקבל טיפולים ממושכים. השבר גדל ביותר וחלה החמרה נוספת במצבו עם הבשורה בהמשך השנה בפטירת גיסו הגדול ראש הישיבה זצ"ל. וכן מאוחר יותר עם פטירת בנו ר' עמוס אף הוא לאחר מחלה ויסורים ובקיצור ימים ושנים, במשך השנה האחרונה.

לאחר שנזדכך ביסורים קשים שקבלם באהבה ובדומיה, השיב אמש הרב המנוח זצ"ל בשעות הבוקר את נשמתו ליוצרה. מקורביו מציינים כי מאז שפונה הרב המנוח לבית הרפואה בחנוכה אשתקד, היה מקפיד ראש הישיבה לערוך לו במוצאי שבת בשיעור השבועי ברכת 'מי שברך' מיוחדת. גם בהיותו בבית הרפואה, זמן קצר קודם פטירתו, ביקש הגר"מ לשגר לו דברי עידוד ושב וקרא לציבור להשתדל ולהעתיר עבורו בתפילה לרפואה שלימה.

זכה והותיר אחריו דור ישרים מבורך בנים ובנות, חתנים, נכדים וצאצאים, מנחילי מורשתו בטהרה וממשיכי דרך אבותיהם לתפארת בישראל. בין חתניו ניתן למנות את הרב עובדיה חדוק הי"ו, יד ימינו והמשמש בקודש של ראש הישיבה הגר"מ מאזוז זצ"ל.

הלוויתו יצאה אמש בשעות אחר הצהריים מביתו לבית העלמין בשיכון ותיקים בנתניה שם נטמן. בני המשפחה יושבים שבעה בביתו - רחוב אפרים 6 בנתניה.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.