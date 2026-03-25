ברוך דיין האמת: בעיר הקודש ירושלים נגדעה אמש דמות הוד, הרה"ח רבי גבריאל צבי גרינוולד זצ"ל, מחשובי לומדי ישיבת מיר, שנפטר לבית עולמו לאחר שהזדכך בייסורים קשים ומרים אותם קיבל באהבה ובדממה, והוא בן 73 בפטירתו.

המנוח זצ"ל נולד ביום כ"ג ניסן תשי"ג לאביו הרה"ח רבי דוד אליהו גרינוולד ז"ל, מזקני וחשובי חסידי דושינסקיא. מכריו מספרים כי לאורך כל שנותיו הצטיין באופן מופלא במצוות כיבוד אב ואם, כשהוא מתבטל לרצונם ומשרתם במסירות שאין לה אח ורע.

בהגיעו לפרקו נישא לרעייתו שתחי', בתו של הרה"ח רבי אהרן גלבמן זצ"ל. יחד הקימו בית של תורה וחסידות המיוסד על אדני עבודת השם וגמילות חסדים.

במשך עשרות שנים קבע את תלמודו בהיכל ישיבת מיר בירושלים, שם נחשב לאחד מחשובי האברכים. הוא היה דבוק בתורה ולא מש מאוהלה של תורה כל ימיו, בבחינת שייף עייל שייף ונפיק, התהלך תמיד בצידי דרכים, ברח מן הכבוד והשקיע את כל הווייתו בעמל התורה ובשפיכת שיח לפני קונו. תפילותיו היו כמונה מעות, במתינות ובהשתפכות הנפש.

גולת הכותרת של דמותו הייתה מעשי הצדקה הכבירים שלו. המנוח היה מגדולי בעלי הצדקה והחסד בדורנו, וכל ימיו עסק במסירות נפש של ממש בעזרה, סמיכה ותמיכה בנשברי לב. כל זאת עשה בהצנע לכת, רחוק מעין כל, כשהוא מחיה נפשות רבות במעשי צדקותיו המופלגים ונושא על כתפיו את צרת היחיד והרבים.

המנוח זכה להותיר אחריו דור ישרים מבורך, בנים ובנות, חתנים וצאצאים הממשיכים בדרכו.

מסע הלוויה יצא הבוקר (רביעי) בשעה 10:30 מבית הלוויות שמגר בירושלים לעבר הר המנוחות, שם ייטמן למנוחת עולמים.

בני המשפחה יושבים שבעה בביתו ברחוב הרב פישל 9, ירושלים.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.