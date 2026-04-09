עולם התורה והעיר אשדוד כולה התעטפה באבל כבד, בצהרי יום חמישי, אסרו חג פסח, הגיעה הידיעה המעציבה על הסתלקותו הפתאומית של הגאון רבי אברהם אלטמן זצ"ל, מייסד וראש ישיבת "עטרת צבי", והוא בן 94 בפטירתו.

בימים האחרונים חש ראש הישיבה זצ"ל שלא בטוב, אולם למרות חולשתו, התאמץ והשתתף בתפילות חג שביעי של פסח בבית מדרשו כרגיל. היום, בשעות הצהריים, התמוטט בפתאומיות בביתו שבאשדוד. כוחות ההצלה שהוזעקו למקום ביצעו פעולות החייאה ממושכות, אך למגינת לב תלמידיו הרבים, הוא השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה.

הגר"א אלטמן זצ"ל נולד בארגנטינה בט' שבט תרצ"ב לאביו ר' חיים ז"ל. בצעירותו קנה את תורתו אצל הגאון רבי צבי זיידל סמיטיצקי זצ"ל, שזיהה את כוחותיו הכבירים.

לפני למעלה מארבעי שנה עלה לארץ הקודש וקבע את מושבו בעיר אשדוד, שהייתה אז בראשית צמיחתה התורנית. שם הקים את מתיבתא "עטרת צבי", שנקראה על שם רבו המובהק, ושימשה בתחילה כישיבה לבחורים ספרדים. ברבות השנים הפך המקום לאימפריה של תורה עם מאות אברכי כולל השוקדים על תלמודם ברובע ז'.

ראש הישיבה זצ"ל היה דמות של מרביץ תורה בכל רמ"ח איבריו. גם כשהישיבה הפכה לכולל אברכים, הקפיד לשמור על צביון ישיבתי ומסר שיעורים ושיחות מוסר באופן קבוע. הוא היה מכתת את רגליו ברחבי תבל כדי להחזיק את המוסד הכלכלי, ועשה זאת במסירות נפש עילאית למען רווחת תלמידיו.

לצד הנהגת הישיבה, נחשב הגר"א אלטמן לאחד מחשובי וזקני רבני העיר אשדוד. דעתו הייתה נשמעת בכל ענייני הדת בעיר, ומפעם לפעם היה מפרסם מכתבי חיזוק ומעורר על הצריך תיקון, מכתבים אליהם הצטרפו כלל רבני העיר שהוקירוהו עד למאוד.

זכה והותיר אחריו דור ישרים מבורך, בנים ובני בנים העוסקים בתורה ובמצוות.

מסע הלוויה ייצא הערב (חמישי, אסרו חג) בשעה 18:00 מהיכל ישיבתו "עטרת צבי" ברחוב האדמו"ר מגור, רובע ז' באשדוד. לאחר מכן ימשיך לעבר הר המנוחות בירושלים, שם ייטמן.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.