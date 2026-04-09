כיכר השבת
איש תם וישר

האח הבכור של ראש הישיבה | ר' עמרם אלבז ז"ל הלך לעולמו בערב החג

ברוך דיין האמת: בערב שביעי של פסח השיב את נשמתו ליוצרה ר' עמרם אלבז ז"ל מטבריה, אחיו הבכור של יבלחט"א חבר מועצת חכמי התורה וראש ישיבת 'אור החיים' הגאון רבי ראובן אלבז • נפטר ביום היארצייט של אמו ע"ה • ראש הישיבה ישב שבעה בימים הראשונים בירושלים (דיין האמת)

ר' עמרם אלבז ז"ל (צילום: באדיבות המשפחה)

אבל במשפחת אלבז: בערב שביעי של פסח הלך לעולמו בשיבה טובה ר' עמרם אלבז ז"ל, תושב העיר טבריה ואחיו הבכור של יבלחט"א הגאון רבי ראובן אלבז, ראש ישיבת 'אור החיים' וחבר מועצת חכמי התורה, והוא בן 87 בפטירתו.

המנוח ז"ל נולד בעיר פאס שבמרוקו לאביו ר' דוד אלבז ז"ל ולאמו מרת מרים ע"ה. לאחר עלייתו לארץ קבע את מושבו בטבריה, שם התגורר במשך עשרות שנים. מכריו מספרים על דמות של יהודי צנוע וישר דרך שהתפרנס מיגיע כפיו והיה דבוק בכל ליבו בדרך התורה והמצוות.

ר' עמרם אלבז ז"ל עם יבלחט"א אחיו הגר"ר אלבז (צילום: באדיבות המשפחה)

ר' עמרם ז"ל השיב את נשמתו ליוצרה בדיוק ביום היארצייט של אמו, מרת מרים ע"ה, שנפטרה אף היא בערב שביעי של פסח בשנת תשס"ט.

בשל סמיכות הפטירה לחג, הלווייתו נערכה בערב החג (שלישי) בבית העלמין בטבריה, שם נטמן סמוך לכניסת החג.

אחיו, ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז, ישב שבעה בקומה 2 במוסדות 'אור החיים' ברחוב עזרא 1 בירושלים. הערב (חמישי) בין השעות 22:00 עד 00:00, ומחר יום שישי בין השעות 9:00 עד 13:00.

לגבי שאר ימי השבעה תצא הודעה מעודכנת בהמשך.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

מודעת האבל מטעם מוסדות אור החיים

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בדיין האמת:

