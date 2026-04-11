ברוך דיין האמת: בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתו של הרה"ח ר' אלטר אברהם ישראל רוזנברג ז"ל, מחשובי חסידי ויז'ניץ ומחנך דגול, שהלך לעולמו במהלך השבת האחרונה בגיל 78.

המנוח ז"ל אושפז שבוע לפני חג הפסח לאחר שהתלונן על כאבים, וזאת שבועות ספורים לאחר שעבר ניתוח. למרות מאמצי הרופאים, בליל שבת קודש השיב את נשמתו הזכה לבוראה.

ר' אברהם ישראל ז"ל נולד לאביו הרה"ח ר' יוסף ז"ל. לאחר נישואיו קבע את ביתו בבני ברק, שם הפך לאחת הדמויות המוכרות והמוערכות בחסידות ויז'ניץ. במשך עשרות שנים היה דבוק בלב ונפש באדמו"רי החסידות, ונודע כעובד ה' בכל רמ"ח איבריו.

במשך כיובל שנים שימש כמחנך בתלמוד תורה 'סערט ויז'ניץ' בבני ברק, שם העמיד דורות של תלמידים בדרך התורה והחסידות, מתוך מאור פנים ומסירות יוצאת דופן לכל ילד.

פרק מיוחד בחייו היה הציפייה הממושכת לזש"ק. במשך עשרים שנה ציפה לישועה, עד אשר זכה לחבוק תאומים. הוא תלה את הנס בברכתו המפורשת של רבו, האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זי"ע, אליו היה קשור בקשר בל ינתק.

המנוח נודע כאדם שקבע עיתים לתורה בדקדוק רב, וכידו הייתה פתוחה תמיד לצדקה ולחסד במתן בסתר.

הותיר אחריו דור ישרים מבורך: את בנו היחיד הר"ר יוסף משה, ואת חתנו, הגראמער המפורסם הר"ר ארי ברנד.

מסע הלוויה יצא הערב, מוצאי שבת קודש, בשעה 23:00 מבית המדרש הגדול בקריית ויז'ניץ בבני ברק לעבר בית החיים ויז'ניץ, שם ייטמן.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.