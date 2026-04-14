בשורה קשה ומרה 

הלב ממאן להאמין | הבחור יששכר דב שפיגל ז"ל נפטר - בעוד אחיו נעדר בים

הטרגדיה הנוראה בנתניה: לאחר חמישה ימים של תפילות חובקות עולם, החזיר הערב הבחור החשוב יששכר דב שפיגל ז"ל את נשמתו הטהורה ליוצרה לאחר שטבע בים בערב שבת • המשפחה זעקה "שמע ישראל" סביב המיטה ב'לניאדו' • ההלויה מבית הוריו בירושלים • החיפושים אחר אחיו, אברהם ישעיהו, שנעלם במצולות - נמשכים (דיין האמת)

יששכר דוב שפיגל ז"ל (צילום: באדיבות המשפחה)

אבל כבד: חמישה ימים של מתח, דמעות ותקווה נגד כל הסיכויים הגיעו הערב לסיומם המצמרר והכואב. בבית החולים 'צאנז - לניאדו' בנתניה נקבע מותו של הבחור החשוב יששכר דב שפיגל ז"ל, בן 21 בלבד בפטירתו, שנפצע אנושות לאחר שנסחף בערב שבת קודש בחוף צאנז בנתניה.

המנוח ז"ל, מבחירי תלמידי ישיבת 'תושיה - תפרח', הוא בנו של הגאון רבי שלמה שפיגל, ראש ישיבת הקיבוץ המוכרת "שפיגל". מאז יום שישי האחרון, עת נמשה מהמים ללא דופק ונשימה, נלחמו הרופאים במרכז הרפואי צאנז על חייו, כשבמקביל רבבות אלפי ישראל בכל אתר ואתר קרעו שערי שמיים לרפואתו.

בשעה האחרונה, כאשר אפסו הסיכויים והמדדים צנחו, התקבצו בני המשפחה השבורים סביב מיטתו במחלקה לטיפול נמרץ. במחזה מרעיד לבבות שאין עין שנותרה בו יבשה, אמרו בני המשפחה את ה'ווידוי' וקיבלו עול מלכות שמיים בזעקת "שמע ישראל" שהדהדה במסדרונות בית החולים, עד ליציאת הנשמה בטהרה.

כזכור, רק שעות ספורות לפני הפטירה, ביקרו בני המשפחה במעון קדשו של האדמו"ר מצאנז, שחיזק אותם בדברים נדירים על האמונה בתוך החושך הגדול, מילים שמקבלות כעת משמעות מצמררת שבעתיים.

הבחור יששכר דב שפיגל ז"ל, נולד ביום ט' בטבת תשס"ה. בילדותו למד בתלמוד תורה 'שירה חדשה' ברמת שלמה ולאחר מכן בכתה ח' עבר ל'חוות דעת', לאחר מכן המשיך לישיבת 'אור שמואל' לצעירים ובישיבה גדולה עלה לישיבת 'תושיה' בתפרח, שם קנה את תורתו אצל רבותיו ראשי הישיבה.

בקיץ שעבר עבר המנוח ז"ל מוועד חמישי בתפרח ללמוד בהיכלה של ישיבת 'כתר תורה' בקריית יערים טלז סטון.

בעוד המשפחה מתארגנת למסע ההלוויה הכואב, הטרגדיה רחוקה מלהסתיים. כוחות גדולים של שיטור ימי, צוללנים ומתנדבים ממשיכים גם בשעות אלו לסרוק את מעמקי הים ואת קו החוף בנתניה בחיפושים קדחתניים אחר האח, הבחור אברהם ישעיהו שפיגל, שנעלם בין הגלים באותו אירוע טראגי בערב שבת וטרם נמצא.

הציבור מתבקש להמשיך ולהרעיד עולמות בתפילה ובתחנונים למציאתו המהירה של אברהם ישעיהו בן שושנה בתוך שאר חולי ישראל.

ההלוויה תצא בשעות הבוקר מבית הוריו רחוב כהנמן 8, רמת שלמה ירושלים

בלע המוות לנצח ומחה ה' דמעה מעל כל פנים.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים

18
איתמר
17
נורא ואיום. ד' ינחם את אביו הגדול ואת כל משפחתו המפוארת.
אבי
16
ברוך דיין האמת עצוב עצוב
ארי
15
הלב מתפרק 😢😭 אבא תגאל אותנו
אויי אויייי
14
אבא דייייייייייייייייייייייי תביא גאולה
יהודי
13
רק לבכות
אלי
12
אהההההההההה אין איך להכיל את הצער הנורא
יהודי
11
כואב הלב ממש, איך זה קרה? הם נסחפו או שלא ידעו לשחות?
יוסי
10
יי
9
עֲנֵנוּ הָעוֹנֶה בְּעֵת רָצוֹן עֲנֵנוּ עֲנֵנוּ בְּעֵת צָרָה עֲנֵנוּ עֲנֵנוּ וְחַנּוּן עֲנֵנוּ
בחור פשוט

