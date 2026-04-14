אבל כבד: חמישה ימים של מתח, דמעות ותקווה נגד כל הסיכויים הגיעו הערב לסיומם המצמרר והכואב. בבית החולים 'צאנז - לניאדו' בנתניה נקבע מותו של הבחור החשוב יששכר דב שפיגל ז"ל, בן 21 בלבד בפטירתו, שנפצע אנושות לאחר שנסחף בערב שבת קודש בחוף צאנז בנתניה.

המנוח ז"ל, מבחירי תלמידי ישיבת 'תושיה - תפרח', הוא בנו של הגאון רבי שלמה שפיגל, ראש ישיבת הקיבוץ המוכרת "שפיגל". מאז יום שישי האחרון, עת נמשה מהמים ללא דופק ונשימה, נלחמו הרופאים במרכז הרפואי צאנז על חייו, כשבמקביל רבבות אלפי ישראל בכל אתר ואתר קרעו שערי שמיים לרפואתו.

בשעה האחרונה, כאשר אפסו הסיכויים והמדדים צנחו, התקבצו בני המשפחה השבורים סביב מיטתו במחלקה לטיפול נמרץ. במחזה מרעיד לבבות שאין עין שנותרה בו יבשה, אמרו בני המשפחה את ה'ווידוי' וקיבלו עול מלכות שמיים בזעקת "שמע ישראל" שהדהדה במסדרונות בית החולים, עד ליציאת הנשמה בטהרה.

כזכור, רק שעות ספורות לפני הפטירה, ביקרו בני המשפחה במעון קדשו של האדמו"ר מצאנז, שחיזק אותם בדברים נדירים על האמונה בתוך החושך הגדול, מילים שמקבלות כעת משמעות מצמררת שבעתיים.

הבחור יששכר דב שפיגל ז"ל, נולד ביום ט' בטבת תשס"ה. בילדותו למד בתלמוד תורה 'שירה חדשה' ברמת שלמה ולאחר מכן בכתה ח' עבר ל'חוות דעת', לאחר מכן המשיך לישיבת 'אור שמואל' לצעירים ובישיבה גדולה עלה לישיבת 'תושיה' בתפרח, שם קנה את תורתו אצל רבותיו ראשי הישיבה.

בקיץ שעבר עבר המנוח ז"ל מוועד חמישי בתפרח ללמוד בהיכלה של ישיבת 'כתר תורה' בקריית יערים טלז סטון.

בעוד המשפחה מתארגנת למסע ההלוויה הכואב, הטרגדיה רחוקה מלהסתיים. כוחות גדולים של שיטור ימי, צוללנים ומתנדבים ממשיכים גם בשעות אלו לסרוק את מעמקי הים ואת קו החוף בנתניה בחיפושים קדחתניים אחר האח, הבחור אברהם ישעיהו שפיגל, שנעלם בין הגלים באותו אירוע טראגי בערב שבת וטרם נמצא.

הציבור מתבקש להמשיך ולהרעיד עולמות בתפילה ובתחנונים למציאתו המהירה של אברהם ישעיהו בן שושנה בתוך שאר חולי ישראל.

ההלוויה תצא בשעות הבוקר מבית הוריו רחוב כהנמן 8, רמת שלמה ירושלים

בלע המוות לנצח ומחה ה' דמעה מעל כל פנים.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים