פיצוץ זכוכית בתוך הפנים: הברמן שאיבד ראייה יפוצה במיליונים

בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק כי חברת "טמפו" משקאות תפצה ברמן במיליוני שקלים, לאחר שבקבוק "פפסי מקס" התפוצץ בידיו במהלך עבודתו במסעדה וגרם ליוורון מלא בעינו השמאלית. השופטת עידית קצבוי קבעה כי מדובר במוצר פגום באופן מוחלט, ודחתה את טענות החברה לפיהן העובד אחראי לתאונה.

האירוע התרחש כאשר העובד מילא את המקררים במסעדה והרים ארגז משקאות מהרצפה. בקבוק אחד התפוצץ באופן פתאומי, ורסיס זכוכית חדר לעינו השמאלית. העובד עבר ניתוחים מורכבים, אך למרות המאמצים הרפואיים נותר עם יוורון מלא בעין.

חברת "טמפו" טענה במהלך ההליך כי הארגז הוטח בדלפק ולכן הבקבוק התפוצץ, אך השופטת קצבוי דחתה טענה זו על הסף. על בסיס תיעוד ממצלמות האבטחה במסעדה, קבעה השופטת כי העובד פעל בזהירות סבירה והרים את הארגז באופן רגיל מהרצפה.

"בקבוק המתפוצץ בשימוש סביר הינו מוצר פגום לחלוטין", קבעה השופטת בפסק הדין. היא הוסיפה כי אין כל הצדקה לכך שבקבוק זכוכית יתפוצץ בעת הרמה רגילה של ארגז משקאות, וכי מדובר בפגם ייצור ברור.

התביעה הוגשה נגד שלושה נתבעים: חברת "טמפו" משקאות, המסעדה בה עבד הברמן, ויצרנית הזכוכית. בית המשפט דחה את התביעה נגד המסעדה ונגד יצרנית הזכוכית, וקבע כי האחריות המלאה מוטלת על חברת "טמפו" כיצרנית המשקה.

מעבר לפגיעה הפיזית, העובד סבל גם מפגיעה נפשית קשה. בפסק הדין צוין כי הוא עבר טראומה משמעותית, והאירוע השפיע על יכולתו לתפקד בחיי היומיום ועל איכות חייו באופן כללי.

פסק הדין מצטרף לשורה של מקרים בהם בתי המשפט מטילים אחריות מוצר על יצרנים. בשנים האחרונות נרשמו מספר תקלות בבקבוקי משקאות, ובתי המשפט נוטים להחמיר עם חברות שמוצריהן גורמים לפגיעות חמורות.

חברת "טמפו" לא הגיבה לפסק הדין עד למועד פרסום הידיעה. לא ברור אם החברה תגיש ערעור לבית המשפט העליון על ההחלטה.