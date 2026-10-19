תבעה את שופרסל על סירוב לקבל בקבוקים – קיבלה 500 שקל

שופרסל ( צילום: יהודה גליקמן )

פיצוי של 500 שקל בלבד בית המשפט לתביעות קטנות קבע לאחרונה פיצוי צנוע של 500 שקלים בלבד לצרכנית שתבעה את רשת שופרסל בעקבות סירוב לקבל ממנה מכלים ריקים במסגרת חוק הפיקדון. לכך נוספו 200 שקלים הוצאות משפט. התביעה התקבלה בחלקה בלבד.

מה אומר חוק הפיקדון? על פי חוק הפיקדון, בית עסק שמוכר מכלי משקה חייב לקבל בחזרה מכלים ריקים מסומנים ולשלם לצרכן את דמי הפיקדון. במקרה של סירוב, בית המשפט רשאי לפסוק פיצוי לדוגמה בסכום של עד 1,800 שקלים על כל סירוב – סכום שאינו תלוי בנזק בפועל. החוק מקנה לבית המשפט שיקול דעת רחב בקביעת גובה הפיצוי. בין השיקולים נמנים: אכיפת החוק והרתעה, חומרת ההפרה, היקפה ונסיבותיה, וכן היכולת הכלכלית של בית העסק.

סניף שופרסל | המחשה ( צילום: יהודה גליקמן )

מדוע הפיצוי נמוך?

הרשמת בחנה פסקי דין קודמים שבהם נפסקו סכומים שונים בגין סירוב דומה לקבל מכלים, אך הדגישה כי גובה הפיצוי נקבע תמיד לפי נסיבות המקרה הספציפי.

במקרה הנוכחי קבע בית המשפט כי מדובר באירוע חד-פעמי. לא הוכחה מדיניות שיטתית או הפרה חוזרת מצד הרשת באותו סניף. לפיכך נקבע כי הפיצוי הראוי הוא 500 שקלים בלבד – סכום נמוך משמעותית מהמקסימום האפשרי בחוק.

עם זאת, בית המשפט קבע עובדתית לטובת הצרכנית ביחס להתנהלות בסניף באותו יום, וקיבל את גרסתה לגבי הסירוב עצמו. התוצאה: ניצחון חלקי לצרכנית. היא הוכיחה שהייתה הפרה, אך בית המשפט בחר שלא להטיל סנקציה מרתיעה גבוהה, משום שלא מדובר בהפרה מתמשכת או חמורה במיוחד.

המסר לצרכנים

המקרה מצטרף לשורה ארוכה של תביעות קטנות וייצוגיות נגד רשתות השיווק הגדולות סביב חוק הפיקדון. הצרכנים ממשיכים להתמודד עם סירובים, הגבלות שעות, דרישות "לא מעוך" או העדפת מכונות אוטומטיות על פני קבלה ידנית – והבתי משפט ממשיכים לאזן בין הרצון להרתיע לבין הנסיבות הקונקרטיות של כל תיק.

עבור הצרכן הממוצע המסר ברור: אפשר וצריך לתבוע, אבל הציפייה לפיצוי מקסימלי לא תמיד מתממשת כשמדובר באירוע בודד.