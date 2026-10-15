הצהרת כזב: בית המשפט קבע שהוא חף מפשע – והחרים הכל

בפסיקה חריגה שניתנה בבית משפט השלום בחיפה, נדחתה תביעתו של יבואן להשבת מכולה שלמה שחולטה על ידי רשויות המכס, על אף שהצליח להוכיח מעל לכל ספק כי לא היה לו כל מושג על אמצעי לחימה שהוסלקו בתוכה. השופטת הבכירה כאמלה ג'דעון קבעה כי עצם הגשת הצהרת יבוא כוזבת מהווה עילה עצמאית לחילוט, גם כאשר אין כל כוונת מרמה.

הפרשה החלה במרץ 2023, כאשר הגיעה לנמל חיפה מכולה של חברת LEEN TEX LTD המפעילה מחסן לוגיסטי בטורקיה. בבדיקת שיקוף וסיור פיזי שערך המכס התגלו בתוך שתי מכונות לעיבוד בצק פריטים החשודים כחלקי אמצעי לחימה, אשר דרשו "פעולה כירורגית" להוצאתם. בעקבות הממצאים הוחלט על חילוט מיידי של כלל הסחורה במכולה.

החברה הגישה תביעה נגד מדינת ישראל, משרד האוצר ואגף המכס והמע"מ להשבת הטובין. בעל החברה טען כי הוא פועל כמחסן לוגיסטי המרכז סחורות מלקוחות שונים, וכי לא היה לו כל מושג על ההסלקה. הוא מסר כי שיתף פעולה מלא עם החוקרים ואף העביר להם את כל המידע שברשותו על הלקוח שהזמין את המכונות.

השופטת ג'דעון קיבלה לחלוטין את גרסת בעל החברה וקבעה כי עדותו הייתה "אמינה, קוהרנטית ועקבית". היא ציינה במפורש כי הוא לא ידע על ההסלקה ואף שיתף פעולה מלא עם החוקרים. "התובע הוכיח כי לא היה לו כל מושג על אמצעי הלחימה שהוסלקו במכולה", קבעה השופטת בפסק הדין.

עם זאת, התביעה נדחתה בשל עילת חילוט נפרדת: הצהרת יבוא כוזבת. התברר כי החברה רשמה את עצמה כיבואנית היחידה של כל הסחורה, בעוד שבפועל חלק מהסחורות היו שייכות ללקוחות אחרים בישראל וברשות הפלסטינית. השופטת קבעה כי משלא הוכח נוהג מורשה לעבודה כזו, עצם ההצהרה הכוזבת מקימה עילה חוקית לחילוט כלל המשלוח.

"אין חולק כי התובע הצהיר הצהרה כוזבת בכך שרשם את עצמו כיבואן יחיד של כל הסחורה, בעוד שבפועל היו במכולה סחורות של לקוחות נוספים", כתבה השופטת. "עצם ההצהרה הכוזבת, גם ללא כוונת מרמה, מהווה עילה לחילוט על פי החוק".

התביעה להשבת הסחורה ולכיסוי עלויות האחסנה נדחתה, ללא חיוב בהוצאות. פסק הדין מדגיש את החשיבות שמייחס בית המשפט לדיוק בהצהרות היבוא, גם במקרים שבהם אין כוונת מרמה או ידיעה על הברחת אמצעי לחימה.