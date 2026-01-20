ישראל נמצאת בפתחו של אחד המהלכים הכלכליים הגדולים בתולדותיה. התעשייה האווירית, מי שעמדה בחזית ההגנה האווירית עם מערכת ה"חץ 3", מתכוננת להנפקה בבורסה לניירות ערך לפי שווי שוק בלתי נתפס של 100 מיליארד שקל – נתון שמציב אותה בשורה אחת עם ענקית הביטחון "אלביט מערכות".
כפי שפורסם לראשונה בראיון של רועי כחלון, מנהל רשות החברות הממשלתיות ל-"ממון" (YNET), לא רק התעשייה האווירית על המדף: גם חברת רפאל צפויה לצאת להנפקה לפי שווי מוערך של כ-50 עד 60 מיליארד שקל.
פספוס של חצי מיליון שקל לעובד?
במסגרת ההכנות לכנס 50 שנה לחברות הממשלתיות שייערך בשבוע הבא, שלח כחלון מסר חריף לארגון העובדים של התעשייה האווירית. כחלון הזכיר כי התנגדות העובדים בעבר עלתה להם ביוקר: "אם החברה הייתה מונפקת ב-2020, היום כל עובד כבר היה יכול לממש אופציות בשווי חצי מיליון שקל".
כעת, התקווה היא שחסמים רגולטוריים ובירוקרטיים לא יעמדו שוב בדרכו של המהלך, שאמור לצאת לפועל כבר בחודשים הקרובים.
מכונת מזומנים בביטחון לאומי
הנתונים מאחורי המהלך מבהירים למה המדינה דוחפת להפרטה באגרסיביות:
רווחי שיא: החברה רושמת את התקופה החזקה בתולדותיה עם צמיחה עקבית בכל רבעון.
דיבידנד ענק: בגין רווחי 2024, תעביר החברה לקופת המדינה סכום חסר תקדים של 770 מיליון שקל.
צבר הזמנות: ספר ההזמנות של החברה מלא לשנים קדימה, מה שהופך אותה ל"הזדמנות זהב" עבור משקיעים.
הקרב מאחורי הקלעים
למרות התמיכה הגורפת של ראש הממשלה ושר האוצר, לא כולם ממהרים לברך. במשרד הביטחון עדיין קיימים חששות כבדים שהנפקה לציבור תפגע ביכולת לשמור על חשאיות מבצעית ובאינטרסים אסטרטגיים של מדינת ישראל.
האם נראה את ענקית הביטחון נסחרת בלוח המדדים כבר השנה? השוק ממתין בקוצר רוח, אך השאלה נותרת פתוחה: האם נצליח לאזן בין הרווחיות המטורפת לבין הצורך לשמור על "היהלום" תחת שליטה ממשלתית הדוקה?
0 תגובות