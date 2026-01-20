ישראל נמצאת בפתחו של אחד המהלכים הכלכליים הגדולים בתולדותיה. התעשייה האווירית, מי שעמדה בחזית ההגנה האווירית עם מערכת ה"חץ 3", מתכוננת להנפקה בבורסה לניירות ערך לפי שווי שוק בלתי נתפס של 100 מיליארד שקל – נתון שמציב אותה בשורה אחת עם ענקית הביטחון "אלביט מערכות".

כפי שפורסם לראשונה בראיון של רועי כחלון, מנהל רשות החברות הממשלתיות ל-"ממון" (YNET), לא רק התעשייה האווירית על המדף: גם חברת רפאל צפויה לצאת להנפקה לפי שווי מוערך של כ-50 עד 60 מיליארד שקל.

פספוס של חצי מיליון שקל לעובד?

במסגרת ההכנות לכנס 50 שנה לחברות הממשלתיות שייערך בשבוע הבא, שלח כחלון מסר חריף לארגון העובדים של התעשייה האווירית. כחלון הזכיר כי התנגדות העובדים בעבר עלתה להם ביוקר: "אם החברה הייתה מונפקת ב-2020, היום כל עובד כבר היה יכול לממש אופציות בשווי חצי מיליון שקל".

כעת, התקווה היא שחסמים רגולטוריים ובירוקרטיים לא יעמדו שוב בדרכו של המהלך, שאמור לצאת לפועל כבר בחודשים הקרובים.