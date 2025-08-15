הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (שישי) את נתוני מדד המחירים לצרכן לחודש יולי 2025, שמצביעים על עלייה חודשית של 0.4% בהשוואה ליוני. האינפלציה השנתית – יולי 2025 לעומת יולי 2024 – נותרה ברמה של 3.1%.
בפילוח לפי סעיפים נרשמו עליות מחירים בולטות בתחבורה (1.6%), תרבות ובידור (1.3%) ודיור (1.1%). מנגד, נרשמו ירידות בהלבשה והנעלה (4.2%-), ירקות ופירות טריים (0.9%-) וריהוט וציוד לבית (0.4%-).
שכר הדירה ממשיך לעלות
עבור שוכרים שחידשו חוזה נרשמה עלייה חודשית של 2.6% בשכר הדירה, בעוד שבחוזים חדשים – דירות במדגם בהן התחלף שוכר – המחירים זינקו ב־5.4%.
בנייה למגורים – עליות שכר עבודה, ירידות חלקיות במחירי חומרים
מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים עלה ביולי ב־0.1% והגיע ל־138.7 נקודות. מתחילת השנה עלה המדד ב־3.8%, ובשנה האחרונה ב־5.3% – בעיקר בשל עלייה של 9.9% בשכר העבודה בענף.
מחירי החומרים והמוצרים לבנייה עלו בשנה האחרונה ב־2.2%, אך ביולי לבדו נרשמה ירידה של 0.1%, עם ירידות בולטות במחירי אבן (1.8%-), אריחים וברזל לבנייה (1.6%- כל אחד) ועץ לבנייה (1.4%-).
מנגד, עלו מחירי מוצרים למיזוג אוויר (4.4%), איטום (2.5%) וטיט (1%).
תעשייה, כרייה וחציבה – מגמות מעורבות
מדד מחירי יצרן לתפוקת התעשייה ליעדים מקומיים עלה ב־0.1% ביולי, אך ירד ב־1.7% בשנה האחרונה. ללא דלקים, המדד ירד ב־0.6% בחודש האחרון אך עלה ב־0.6% בשנה.
מוצרי נפט מזוקק התייקרו ב־6.7%, בעוד שמוצרי הלבשה ירדו ב־5.5%, מתכת ב־2.3% וטקסטיל ב־1.9%.
בענפי הכרייה והחציבה נרשמה ירידה של 2.9% ביולי, וירידה שנתית של 4.5%.
מחירי הדירות – ירידה חודשית, עלייה שנתית
מחירי הדירות ירדו ב־0.5% מהשוואת העסקאות במאי–יוני 2025 לעומת אפריל–מאי 2025. הירידה נרשמה בעיקר במחוז תל אביב (1.3%-) ובמרכז (0.9%-), בעוד שבצפון וחיפה נרשמו עליות של 0.4% ו־0.7% בהתאמה.
מחירי הדירות החדשות ירדו ב־1.5% בתקופה זו.
במבט שנתי, לעומת מאי–יוני 2024, מחירי הדירות עלו ב־2.5% בממוצע, עם עליות חדות בצפון (8.2%) ובחיפה (5.5%). מחירי הדירות החדשות עלו ב־4.3% בשנה.
מחיר ממוצע לדירה בכלל הארץ ברבעון השני של 2025 עמד על 2.272 מיליון ₪ – ירידה של 2.5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
