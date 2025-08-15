( צילום: שאטרסטוק )

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (שישי) את נתוני מדד המחירים לצרכן לחודש יולי 2025, שמצביעים על עלייה חודשית של 0.4% בהשוואה ליוני. האינפלציה השנתית – יולי 2025 לעומת יולי 2024 – נותרה ברמה של 3.1%.