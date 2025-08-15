כיכר השבת
כל הנתונים

מדד המחירים לצרכן עלה ביולי ב־0.4%; האינפלציה השנתית עומדת על 3.1%

עליות מחירים בולטות בתחבורה, תרבות ובידור ודיור | ירידות חדות בהלבשה והנעלה | שכר הדירה לשוכרים חדשים זינק ב־5.4% | מחירי הדירות ירדו ב־0.5% בחודשיים האחרונים, אך נותרו גבוהים ב־2.5% מהשנה שעברה (כלכלה)

כיכר השבת
(צילום: שאטרסטוק)

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (שישי) את נתוני מדד המחירים לצרכן לחודש יולי 2025, שמצביעים על עלייה חודשית של 0.4% בהשוואה ליוני. האינפלציה השנתית – יולי 2025 לעומת יולי 2024 – נותרה ברמה של 3.1%.

בפילוח לפי סעיפים נרשמו עליות מחירים בולטות בתחבורה (1.6%), תרבות ובידור (1.3%) ודיור (1.1%). מנגד, נרשמו ירידות בהלבשה והנעלה (4.2%-), ירקות ופירות טריים (0.9%-) וריהוט וציוד לבית (0.4%-).

שכר הדירה ממשיך לעלות

עבור שוכרים שחידשו חוזה נרשמה עלייה חודשית של 2.6% בשכר הדירה, בעוד שבחוזים חדשים – דירות במדגם בהן התחלף שוכר – המחירים זינקו ב־5.4%.

בנייה למגורים – עליות שכר עבודה, ירידות חלקיות במחירי חומרים

מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים עלה ביולי ב־0.1% והגיע ל־138.7 נקודות. מתחילת השנה עלה המדד ב־3.8%, ובשנה האחרונה ב־5.3% – בעיקר בשל עלייה של 9.9% בשכר העבודה בענף.

מחירי החומרים והמוצרים לבנייה עלו בשנה האחרונה ב־2.2%, אך ביולי לבדו נרשמה ירידה של 0.1%, עם ירידות בולטות במחירי אבן (1.8%-), אריחים וברזל לבנייה (1.6%- כל אחד) ועץ לבנייה (1.4%-).

מנגד, עלו מחירי מוצרים למיזוג אוויר (4.4%), איטום (2.5%) וטיט (1%).

תעשייה, כרייה וחציבה – מגמות מעורבות

מדד מחירי יצרן לתפוקת התעשייה ליעדים מקומיים עלה ב־0.1% ביולי, אך ירד ב־1.7% בשנה האחרונה. ללא דלקים, המדד ירד ב־0.6% בחודש האחרון אך עלה ב־0.6% בשנה.

מוצרי נפט מזוקק התייקרו ב־6.7%, בעוד שמוצרי הלבשה ירדו ב־5.5%, מתכת ב־2.3% וטקסטיל ב־1.9%.

בענפי הכרייה והחציבה נרשמה ירידה של 2.9% ביולי, וירידה שנתית של 4.5%.

מחירי הדירות – ירידה חודשית, עלייה שנתית

מחירי הדירות ירדו ב־0.5% מהשוואת העסקאות במאי–יוני 2025 לעומת אפריל–מאי 2025. הירידה נרשמה בעיקר במחוז תל אביב (1.3%-) ובמרכז (0.9%-), בעוד שבצפון וחיפה נרשמו עליות של 0.4% ו־0.7% בהתאמה.

מחירי הדירות החדשות ירדו ב־1.5% בתקופה זו.

במבט שנתי, לעומת מאי–יוני 2024, מחירי הדירות עלו ב־2.5% בממוצע, עם עליות חדות בצפון (8.2%) ובחיפה (5.5%). מחירי הדירות החדשות עלו ב־4.3% בשנה.

מחיר ממוצע לדירה בכלל הארץ ברבעון השני של 2025 עמד על 2.272 מיליון ₪ – ירידה של 2.5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בכלכלה בארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר