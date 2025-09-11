דיסקונט ישלם ללקוחותיו ריבית של 3% על יתרה זכותית בעו"ש

מדובר בשיעור הריבית הגבוה ביותר במערכת הבנקאית. הריבית תשולם על יתרה בעו"ש של עד 10 א' ש"ח, ללקוחות שסך הפאסיבה בחשבונם אינו עולה על 30 א' ש"ח (פיקדונות, ני"ע, עו"ש זכות, מט"ח).

המהלך צפוי להיטיב עם מאות אלפי לקוחות הבנק ומהווה נדבך נוסף בשורת צעדים שיזם דיסקונט בתקופה האחרונה לטובת לקוחותיו – ובעיקר העסקים הקטנים והמילואימניקים. צעדים אלה כוללים בין היתר החזרי עמלות, החזרי ריבית חובה והחזרי ריביות בהלוואות – צעדים שתכליתם להקל על ההתנהלות הפיננסית השוטפת.

דיסקונט בדק ומצא כי היתרה הזכותית הממוצעת של רוב לקוחותיו אינה עולה 10 א' ש"ח. בנוסף, לקוחות בעלי יתרה זכותית גבוהה יותר, נוטים להשקיע את יתרת הכספים במוצרים נושאי תשואה כגון: פיקדונות וניירות ערך. ההטבה החדשה נועדה לתת מענה אמיתי למשקי הבית ולעסקים הקטנים בניהול היומיומי של כספם.