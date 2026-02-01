חיסכון ותשואה בהתאמה אישית: אחרי שבועות ארוכים של המתנה, סוף-סוף עולה לאוויר הסימולטור החדשני והמתקדם של משיאים, שמציג באופן מוחשי את המספרים מאחורי שיטת לובסט. מדובר בכלי דיגיטלי מתקדם שנבנה ע"י טובי המומחים לניתוח נתונים בישראל, ונועד לספק בהירות ומוחשיות למצטרפים תוך התאמה אישית מלאה לצרכים וליכולות של כל משפחה, באופן המדויק ביותר.

מהיום, כל אחד ואחד מאיתנו יכול לראות בעיניים איך כל שקל שלו יעבוד בע"ה, מה הן רמות הסיכון, ואיך התוכנית הייתה עומדת במבחן המציאות לאורך עשורים.

הסימולטור בנוי כחוויית משתמש ידידותית שמובילה אתכם צעד אחר צעד עד לבניית התיק המושלם:

1. מגדירים את היעד

אתם בוחרים את הסכום שתרצו להעניק לכל ילד ביום חתונתו. יש לכם הון עצמי פנוי? תוכלו להזין אותו כבר עכשיו כנקודת זינוק שתשדרג את תיק ההשקעות מהרגע הראשון.

2. אסטרטגיית המשכיות

האם תרצו להוריד את הרגל מהגז אחרי החתונה הראשונה? בסימולטור תוכלו לבחור אם להפסיק תשלומים, להמשיך באותו קצב, או אולי דווקא להגביר כדי להקל על החתונות הבאות.

3. בחירת מסלול הגנה

הסימולטור מציע שלושה מסלולים לבחירה בהתאם למצבי השוק המשתנים

4. מכונת זמן פיננסית: שקיפות מלאה

בשלב הבא, המערכת מייצרת עבורכם סקירה מפורטת הכוללת:

תקבלו טבלה מפורטת עם פירוט מלא של תזרימי המזומנים, התייחסות לסוגיית המיסוי וזכאות להלוואות מימון, בנוסף, הסימולטור מריץ את הנתונים שלכם 69 שנים לאחור, ומראה לכם בדיוק איך התוכנית הייתה מתנהגת לאורך ההיסטוריה של שוק ההון.

5. מילוי פרטים

בשלב זה עוברים לצד הפרקטי. מילוי פרטים, חתימה דיגיטלית על מסמכי ההפקדה לגמ"ח ולשוק ההון, ופתיחת ההרשאות הנדרשות. הכל בצורה מאובטחת ומהירה.

שפע רב מכל העולמות

התהליך לא מסתיים בסימולטור. כדי להבטיח שכל פונה מטופל ברמה הגבוהה ביותר, נציג פנסיוני מקצועי של 'משיאים', הפועל בשיתוף פעולה עם 'גפנר ביטוחים', יחזור אליכם להשלמת התהליך ויוודא שאתם מקבלים את ההתאמה הטובה ביותר עבורכם.

הסימולטור החדש של 'משיאים' הוא כלי תקדימי שמאפשר לכם לגבש את האסטרטגיה הנכונה ביותר עבורכם לנישואי הילדים, תוך שקלול מתקדם שמבטיח עידן חדש לגמרי בעולם נישואי הילדים, לוקח בחשבון את התנאים הספציפיים שלכם, ההעדפות שלכם, והכל תוך הצגת התהליך כולו בשקיפות מלאה ובליווי אנשי המקצוע הטובים ביותר.

רוצים לראות איך נראה עתיד הילדים שלכם במספרים? היכנסו עכשיו לסימולטור של 'משיאים' ותבטיחו לעצמכם שפע רב מכל העולמות.

https://www.masiim.org/