קנס המיליונים והשימוע הכושל של החברה שהבטיחה "איתור כספים" 

תחקיר סמוי, ביקורת פתע וקנס היסטורי

פרטים חדשים נחשפים היום (שני) על אופן פעולתה של חברת "אלמוג פתרונות פיננסיים", שספגה את הקנס הגבוה ביותר שהטילה אי פעם רשות שוק ההון על עוסק מורשה – 2.3 מיליון שקלים.

השימוע הדרמטי: הפרשה התפוצצה בעקבות מידע מודיעיני ממוקד שהגיע לידי רשות שוק ההון. המידע הוביל לביקורת עומק שחשפה הפרות חוק נרחבות ופגיעה שיטתית בחוסכים. בשימוע שנערך לבעלי החברה, ניסו אלו לטעון כי לא מדובר בשיווק פנסיוני האסור ללא רישיון, אלא בשירות תמים של "איתור כספים אבודים".

אלא שהרגולטור לא קנה את התיאור הזה. ברשות קבעו באופן נחרץ כי מדובר בביצוע פעולות במוצר פנסיוני לכל דבר ועניין – פעולות שמחייבות רישיון מתאים ופיקוח הדוק. הניסיון להציג שירות יקר ואגרסיבי כ"איתור כספים" נדחה על הסף, וסלל את הדרך לקנס המיליונים.

14 שקלים מול עמלה של אלפי שקלים

בצעד יוצא דופן של הסברה, רשות שוק ההון מנצלת את הודעת הקנס כדי להזהיר את הציבור מפני חברות דומות. בעוד ש"אלמוג פתרונות" גבתה עמלות דרקוניות של עד 20% מהחיסכון (זאת בנוסף למס של 35% ששילם הלקוח למדינה), הרשות מזכירה כי הכלים הללו זמינים לכל אזרח במחיר אפסי.

"כל אדם יכול לקבל תמונה מלאה של כספי החיסכון הפנסיוני שלו בעלות סמלית של 14 שקלים בלבד באמצעות המסלקה הפנסיונית", מדגישים ברשות. בנוסף, אתר "הר הכסף" הרשמי מאפשר לברר היכן מנוהלים הכספים – גם של קרובי משפחה שנפטרו – ללא כל עלות.

בשורה התחתונה: הקנס הכבד נועד להבהיר לשוק הפיננסי ש"שירותי תיווך" שכל תכליתם היא משיכת כספים פזיזה תוך גזירת קופון על חשבון קצבת הזקנה של הציבור, לא יעברו עוד מתחת לרדאר.