בעוד שמשרד האוצר מציג את מתווה הסיוע למבצע "שאגת הארי" כבשורה כלכלית, בקרב מומחי כלכלה ומשפטי עולה תמונה מדאיגה של חורים משמעותיים ברשת הביטחון.

עו"ד יוסף ויצמן, שמשרד עורכי הדין שבבעלותו מחזיק מחלקות שונות העוסקות בתחומי הוצאה לפועל, דיני עבודה ונזיקין, מנתח את המציאות המשפטית המורכבת של ימים מאתגרים ומורכבים אלה ומזהיר מפני שאננות: "העובדה שהמדינה מסירה אחריות מפיצוי שכר להורים במקומות עבודה ממוגנים, בזמן שמוסדות החינוך של הילדים סגורים או פועלים חלקית בלמידה טלפונית, היא כשל משפטי חמור".

לדברי עו"ד יוסף ויצמן, "עובד לא אמור לבחור בין הפרת הוראות פיקוד העורף לבין אובדן פרנסתו. המתווה הנוכחי משאיר פתח רחב מדי לפרשנויות של מעסיקים, ובסוף מי שמשלם את המחיר הוא העובד הפשוט בערב חג הפסח".

ביקורת חריפה השמיע עו"ד ויצמן על המתווה שהציג שר האוצר בצלאל סמוטריץ': "זהו מתווה לא בשל, שלא נותן מענה אמיתי למורכבות בשטח. אנחנו רואים כאן ניסיון לגלגל את האחריות מהמדינה אל המעסיקים ואל העובדים, מה שעלול ליצור תוהו ובוהו משפטי בבתי הדין לעבודה ובמערכות הגבייה".

איך לא תפספסו את הזכויות שלכם? עו"ד ויצמן מציע מספר צעדים קריטיים: "ראשית, אל תסכימו לצאת לחל"ת או לחתום על ניצול ימי חופשה מבלי שבדקתם את זכאותכם לפיצוי במסגרת "מסלול שכר" במידה והעסק נמצא באזור שמזכה אתכם בפיצוי על החופשה הכפויה.

"שנית, תעדו בזמן אמת כל הנחיה של מוסד החינוך על למידה מרחוק – זו תהיה הראיה המרכזית שלכם במידה ותידרשו להוכיח היעדרות מוצדקת.

"שלישית, שמרו על התנהלות נבונה מול הבנקים וחברות האשראי: אל תסתמכו על "דחייה אוטומטית" של פירעון הלוואות, או הטבות שונות שהבנקים מפרסמים מפעם לפעם. ודאו שהבנק שלכם מעניק לכם את ההטבה שאתם זקוקים לה, ללא ריבית (במידה ואתם זכאים) ועמדו על כך - ועדיף לקבל אישור כתוב וחתום ע"י הבנק - שלא יועבר דיווח שלילי למאגר נתוני האשראי.

עו"ד יוסף ויצמן מדגיש כי המציאות בשטח דורשת עמידה איתנה על הזכויות: "אנחנו רואים מקרים של מעסיקים שמנסים לנצל את המצב כדי לקצץ בשכר או להוציא עובדים לחופשות כפויות בניגוד לחוק. אל תהססו לבדוק את חוקיות המהלכים הללו. הייעוץ המשפטי הראשוני שניתן במשרדנו עוקב מקרוב אחר יישום התקנות לשעת חירום ומספק ייעוץ והכוונה ללא עלות למשפחות ובעלי עסקים שמוצאים את עצמם במאבק מול הבירוקרטיה הממשלתית או הבנקאית.

"זכרו", חותם עו"ד יוסף ויצמן, "החוק מעניק לכם כלים להגן על הפרנסה ועל דירוג האשראי שלכם - אל תוותרו עליהם בגלל חוסר ידיעה. אם נתקלתם בקושי במימוש הזכויות מול הביטוח הלאומי, אם המעסיק מאיים בפיטורין למרות המצב, או אם הבנק מסרב להקפיא תשלומי משכנתא למרות זכאותכם - זה הזמן לקבל ייעוץ משפטי ובמידת הצורך גם ייצוג הולם. רק עמידה משפטית עיקשת תבטיח שלא תישארו מאחור ביום שאחרי המלחמה".