בקרן הפיצויים מפרסמים הבוקר (חמישי) את הנתונים המלאים בנוגע לאזרחים שנפגעו במצבע שאגת הארי.

צוותים של קרן הפיצויים - מס רכוש, מלווים במהנדסים ושמאים, נמצאים מאז תחילת המלחמה בזירות השונות ומעניקים מענה לאזרחים שביתם ורכושם נפגעו, בשיתוף עם נציגי הרשויות המקומיות הפועלים בשטח.

נכון לבוקר זה פועלים 55 צוותים של קרן הפיצויים ברחבי הארץ. 30 מהצוותים נמצאים באזור המרכז, 12 צוותים באזור בית שמש, באר שבע ואשקלון.

עוד 10 צוותים נמצאים באזור הצפון. בנוסף, 3 צוותים של מס רכוש נמצאים במלונות ברחבי הארץ אליהם הגיעו מפונים ומסייעים להם בהגשת תביעות.

עד כה התקבלו במוקדי קרן הפיצויים 10,314תביעות מאז תחילת המלחמה, מהן 7,261 בגין נזק למבנה, 1,130 בגין נזק לתכולה וציוד, 1,771 בגין נזק לרכב ו-152 בגין נזק אחר.

חלוקת התביעות לפי מוקדים:

תל אביב: 5,309

אשקלון: 3,930

ירושלים:208

עכו: 638

טבריה: 229

יצוין, כי ישנה אפשרות להגשת תביעה במסלול מהיר בגין נזק למבנה ותכולה בלבד בסכום שאינו עולה על 30,000 שקלים. במסגרת מסלול זה ניתן לקבל אישור על תביעה ללא המתנה לשמאי, עד 7 ימים מהשלמת התביעה על כל פרטיה. עד כה הוגשו 1,678 תביעות במסלול זה.

מקרן הפיצויים נמסר: "בשל כמות התביעות הרבה ייתכן עיכוב בהגעת שמאים. קרן הפיצויים ממליצה לניזוקים לפנות למסלול המהיר אם ניתן. אם לא ניתן, מומלץ לפנות לבעלי מקצוע על מנת לקבל הצעות מחיר עוד בטרם הגעת השמאי, וזאת על מנת לזרז את הטיפול בתביעה. אזרחים שביתם או רכושם נפגעו מירי הטילים יכולים לפנות ולהודיע על הנזק למוקד רשות המסים במספר 4954* או להגיש תביעה מקוונת באתר רשות המסים".