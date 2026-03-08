צוותים של קרן הפיצויים - מס רכוש, מלווים במהנדסים ושמאים, נמצאים מאז תחילת המלחמה בזירות השונות ומעניקים מענה לאזרחים שביתם ורכושם נפגעו, בשיתוף עם נציגי הרשויות המקומיות הפועלים בשטח.

על פי הדיווח של קרן הפיצויים, נכון להבוקר (ראשון) פועלים 62 צוותים של קרן הפיצויים ברחבי הארץ.

22 מהצוותים נמצאים באזור המרכז, 32 צוותים באזור בית שמש ובאר שבע ועוד 8 צוותים נמצאים באזור הצפון.

עד כה התקבלו במוקדי קרן הפיצויים 7,454 תביעות מאז תחילת המלחמה, מהן 5,636 בגין נזק למבנה, 885 בגין נזק לתכולה וציוד ו-933 בגין נזק לרכב.

חלוקת התביעות לפי מוקדים

תל אביב: 3,797

אשקלון: 3,213

ירושלים:142

עכו: 180

טבריה: 122

יצוין, כי שבוע שעבר נפתחה האפשרות להגשת תביעה במסלול מהיר בגין נזק למבנה ותכולה בלבד בסכום שאינו עולה על 30,000 שקלים. במסגרת מסלול זה ניתן לקבל אישור על תביעה ללא המתנה לשמאי, עד 7 ימים מהשלמת התביעה על כל פרטיה.

על פי קרן הפיצויים, עד כה הוגשו 1,027 תביעות במסלול זה. "בשל כמות התביעות הרבה ייתכן עיכוב בהגעת שמאים. קרן הפיצויים ממליצה לניזוקים לפנות למסלול המהיר אם ניתן. אם לא ניתן, מומלץ לפנות לבעלי מקצוע על מנת לקבל הצעות מחיר עוד בטרם הגעת השמאי, וזאת על מנת לזרז את הטיפול בתביעה", נמסר מקרן הפיצויים.

אזרחים שביתם או רכושם נפגעו מירי הטילים יכולים לפנות ולהודיע על הנזק למוקד רשות המסים במספר 4954* או להגיש תביעה מקוונת באתר רשות המסים.