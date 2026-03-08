כיכר השבת
מבנים, רכבים ותכולה

מס רכוש מסתובבים בין הבתים שנפגעו במלחמה | כמה נפגעו עד כה? הנתונים

עד כה התקבלו במוקדי קרן הפיצויים 7,454 תביעות מאז תחילת המלחמה, מהן 5,636 בגין נזק למבנה, 885 בגין נזק לתכולה וציוד ו-933 בגין נזק לרכב | אלו הנתונים המלאים (חדשות מלחמה)

הפגיעה בשבוע שעבר בבני ברק (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

צוותים של קרן הפיצויים - מס רכוש, מלווים במהנדסים ושמאים, נמצאים מאז תחילת המלחמה בזירות השונות ומעניקים מענה לאזרחים שביתם ורכושם נפגעו, בשיתוף עם נציגי הרשויות המקומיות הפועלים בשטח.

על פי הדיווח של קרן הפיצויים, נכון להבוקר (ראשון) פועלים 62 צוותים של קרן הפיצויים ברחבי הארץ.

22 מהצוותים נמצאים באזור המרכז, 32 צוותים באזור בית שמש ובאר שבע ועוד 8 צוותים נמצאים באזור הצפון.

עד כה התקבלו במוקדי קרן הפיצויים 7,454 תביעות מאז תחילת המלחמה, מהן 5,636 בגין נזק למבנה, 885 בגין נזק לתכולה וציוד ו-933 בגין נזק לרכב.

חלוקת התביעות לפי מוקדים

  • תל אביב: 3,797
  • אשקלון: 3,213
  • ירושלים:142
  • עכו: 180
  • טבריה: 122

יצוין, כי שבוע שעבר נפתחה האפשרות להגשת תביעה במסלול מהיר בגין נזק למבנה ותכולה בלבד בסכום שאינו עולה על 30,000 שקלים. במסגרת מסלול זה ניתן לקבל אישור על תביעה ללא המתנה לשמאי, עד 7 ימים מהשלמת התביעה על כל פרטיה.

על פי קרן הפיצויים, עד כה הוגשו 1,027 תביעות במסלול זה. "בשל כמות התביעות הרבה ייתכן עיכוב בהגעת שמאים. קרן הפיצויים ממליצה לניזוקים לפנות למסלול המהיר אם ניתן. אם לא ניתן, מומלץ לפנות לבעלי מקצוע על מנת לקבל הצעות מחיר עוד בטרם הגעת השמאי, וזאת על מנת לזרז את הטיפול בתביעה", נמסר מקרן הפיצויים.

אזרחים שביתם או רכושם נפגעו מירי הטילים יכולים לפנות ולהודיע על הנזק למוקד רשות המסים במספר 4954* או להגיש תביעה מקוונת באתר רשות המסים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר