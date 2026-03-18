ערבים זה לזה: מפעל הפיס והשלטון המקומי למען תושבי ישראל

במסגרת מבצע "שאגת הארי", התגייסו מפעל הפיס והשלטון המקומי והאזורי למאמץ המלחמתי עם חבילת סיוע מיידית. המהלך כולל תגבור מחלקות רווחה, הפעלת מוקד "החמ"ל הסגול" לאנשים עם מוגבלויות וחיזוק מערך הסיוע הנפשי של עמותת ער"ן.

בצל המערכה הביטחונית, מפעל הפיס והשלטון המקומי והאזורי לוקחים חלק מרכזי במאמץ החירום הלאומי של ישראל. דירקטוריון מפעל הפיס אישר העברת תקציב מיידי של כ-20 מיליון ש"ח לטובת סיוע לרשויות המקומיות, במטרה לאפשר להן להעניק מענה מהיר, גמיש ומותאם לצרכי התושבים ללא עיכובים. כוח הביצוע המרכזי בשטח נשען על אלפי סטודנטים מלגאים של מפעל הפיס, הפועלים בקהילה מאז תחילת המלחמה. המלגאים מעניקים מעטפת תמיכה רחבה הכוללת הפעלת מסגרות לילדי עובדים חיוניים, סיוע למשפחות מגויסים, תמיכה בקשישים, השמשת מקלטים, סיוע בזירות נפילה ושינוע תרופות ומזון ועוד.

דגש משמעותי הושם על הגנת האוכלוסיות המיוחדות באמצעות החמ"ל הסגול - מוקד מציל חיים המופעל בשיתוף עמותת "שווים". המוקד פועל בפריסה ארצית ומעניק מענה נגיש לאנשים עם מוגבלויות. מאות מתנדבים מסייעים בפינוי מאזורי איום, ליווי אישי בזמן אזעקות, סיוע רגשי והנגשת מידע חיוני. ניתן לפנות לקבלת סיוע בטלפון 076-8844432 או באתר purplehomefront.org.

במקביל לחיזוק העורף הפיזי, משקיע מפעל הפיס בחיזוק החוסן הנפשי דרך תמיכה בעמותת ער"ן. לאחרונה נחנך בהשקעה של כמיליון ש"ח מרכז חירום ארצי חדש המשמש כמטה העמותה ומוקד לניהול כ-1,800 מתנדבים. המרכז מאפשר מתן תמיכה נפשית מסביב לשעון דרך הקו החם 1201 והפלטפורמות הדיגיטליות, בהובלת אנשי מקצוע שעברו הכשרות ייעודיות לאתגרי השעה.

לאור המתיחות בצפון, הוקצו 2.2 מיליון ש"ח לטובת הפוגה ואירוח לתושבי יישובי קו העימות, בהם קריית שמונה, מטה אשר, שלומי, מעלה יוסף, מטולה, גליל עליון, עג'ר ומרום גליל. בנוסף, הועברו תקציבי סיוע ישירים לרשויות שנפגעו מירי טילים, כאשר היתרה תינתן בהמשך לערים נוספות.

איציק לארי, יו"ר מפעל הפיס: "מפעל הפיס התגייס למערך החירום הלאומי בישראל באמצעות תגבור מיידי של מחלקות הרווחה ברשויות הנתונות במצב קושי. במסגרת זו אישרנו חבילות סיוע בסך כ- 20 מיליון ₪ לטובת הקלה על צרכי האוכלוסייה, באופן שיאפשר לרשויות להמשיך ולתת מענה איכותי, מהיר ומותאם לתושבים. מפעל הפיס רואה בסיוע זה לרשויות משימה לאומית למען עם ישראל כולו וימשיך להשקיע, יחד עם הרשויות המקומיות, משאבים רבים להמשך שיקום החברה בישראל.

זאת ועוד, מפעל הפיס פועל ביתר שאת מול ער"ן ומול החמ"ל הסגול, מתוך מחויבות לבנות תשתית ארוכת טווח לחוסן נפשי ולשותפות פעילה ביצירת פתרונות אמיתיים לציבור. כאשר אחריות וחזון נפגשים, נוצר מרחב שמעניק ביטחון, הקשבה וכתובת ברורה לכל אדם, בשגרה ובחירום".

חיים ביבס, יו"ר מרכז השלטון המקומי: "הרשויות המקומיות הן העוגן של המדינה והכתובת הראשונה של האזרח. פעלנו יחד עם מפעל הפיס להזרמת סיוע כלכלי 'כאן ועכשיו' כדי לאפשר לראשי הרשויות להוביל את העורף ולייצר חוסן לתושבים. הרשויות המקומיות הן העוגן של המדינה והכתובת הראשונה של האזרח. הן נרתמו בתוך דקות למשימות הפינוי, הרווחה וההצטיידות הדחופה, ואנחנו כאן כדי לתת להן את הגב המלא. לצד הסיוע התקציבי, אנו מפעילים את 'החמ"ל הסגול' כדי להבטיח שגם האוכלוסיות המיוחדות ואנשים עם מוגבלות יקבלו מעטפת הגנה מלאה. נמשיך להסיר כל מכשול כדי לאפשר לראשי הרשויות להוביל את העורף ולייצר חוסן לתושבים".