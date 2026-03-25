"מכירת חמץ איננה פיקציה"

החמץ של בנק הפועלים נמכר אצל הרה"ר קלמן בר

החמץ בסניפי בנק הפועלים ברחבי הארץ, מבני ההנהלה הראשית, המטה והאחזקות השונות, נמכר כהלכתו באמצעות הרב הראשי לישראל הגאון רבי קלמן בר. נציגי בנק הפועלים כפיר רמז, מנהל אגף הסניפים ור' ישראל דקלבוים - מנהל מגזר חרדי בבנק, הגיעו ללשכתו של הרב הראשי לישראל בירושלים, כשבידם ייפוי כוח מטעם הנהלת הבנק לבצע את מכירת החמץ (חרדים)

מכירת חמץ בבנק הפועלים: הרב קלמן בר, ישראל דקלבוים, כפיר רמז (צילום: באדיבות המצלם)

לדרישת הרב הראשי לצד רשימת נכסים מפורטת צוין בשטר המכירה גם מספר הטלפון הנייד של האחראי בבנק אליו יוכל להתקשר קונה החמץ אם יבקש לממש את הקניה במהלך ימי חול המועד. "מכירת חמץ איננה פיקציה. זו מכירה גמורה התקפה על פי ההלכה והחוק". לאחר קבלת קניין של בכירי הבנק חתם הרב הראשי על אישור מכירת החמץ והעניק את האישור לנציג הבנק.

הרב הראשי גילה עניין רב בשרותי הבנק בעת המלחמה. מנהל אגף הסניפים סקר באוזני הרה"ר את סדרי העבודה בבנק וציין כי סניפי הבנק פתוחים כסדרם ומעניקים שרותי בנקאות ללקוחות. "להעניק מענה דרוש ולשרת את ציבור הלקוחות מבחינתנו זה צו 8 שלנו". פעילות תקינה בימי החרום מעניקה בטחון וחוסן אזרחי לציבור הלקוחות.

כפיר רמז חשף באוזני הרב הראשי, כי הבנק ביוזמתו, פועל לסייע למשפחות שבתיהם נפגעו בנפילת הטיל בערד במוצאי שבת. הרב שיבח את התגייסותו של בנק הפועלים לעזרתם של המשפחות שנותרו ללא קורת גג בימים אלה שלפני חג הפסח.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בכלכלה בארץ:

