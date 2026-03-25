החמץ של בנק הפועלים נמכר אצל הרה"ר קלמן בר

מכירת חמץ בבנק הפועלים: הרב קלמן בר, ישראל דקלבוים, כפיר רמז ( צילום: באדיבות המצלם )

לדרישת הרב הראשי לצד רשימת נכסים מפורטת צוין בשטר המכירה גם מספר הטלפון הנייד של האחראי בבנק אליו יוכל להתקשר קונה החמץ אם יבקש לממש את הקניה במהלך ימי חול המועד. "מכירת חמץ איננה פיקציה. זו מכירה גמורה התקפה על פי ההלכה והחוק". לאחר קבלת קניין של בכירי הבנק חתם הרב הראשי על אישור מכירת החמץ והעניק את האישור לנציג הבנק.