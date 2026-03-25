החמץ של בנק הפועלים נמכר אצל הרה"ר קלמן בר

לדרישת הרב הראשי לצד רשימת נכסים מפורטת צוין בשטר המכירה גם מספר הטלפון הנייד של האחראי בבנק אליו יוכל להתקשר קונה החמץ אם יבקש לממש את הקניה במהלך ימי חול המועד. "מכירת חמץ איננה פיקציה. זו מכירה גמורה התקפה על פי ההלכה והחוק". לאחר קבלת קניין של בכירי הבנק חתם הרב הראשי על אישור מכירת החמץ והעניק את האישור לנציג הבנק.
הרב הראשי גילה עניין רב בשרותי הבנק בעת המלחמה. מנהל אגף הסניפים סקר באוזני הרה"ר את סדרי העבודה בבנק וציין כי סניפי הבנק פתוחים כסדרם ומעניקים שרותי בנקאות ללקוחות. "להעניק מענה דרוש ולשרת את ציבור הלקוחות מבחינתנו זה צו 8 שלנו". פעילות תקינה בימי החרום מעניקה בטחון וחוסן אזרחי לציבור הלקוחות.
כפיר רמז חשף באוזני הרב הראשי, כי הבנק ביוזמתו, פועל לסייע למשפחות שבתיהם נפגעו בנפילת הטיל בערד במוצאי שבת. הרב שיבח את התגייסותו של בנק הפועלים לעזרתם של המשפחות שנותרו ללא קורת גג בימים אלה שלפני חג הפסח.
