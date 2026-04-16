מרכנתיל מעניק לציבור 30% הנחה ברכישה מעסקים קטנים

מדובר במתחם דיגיטלי ייעודי שיזם הבנק, שנועד להעניק רוח גבית לעסקים קטנים ברחבי הארץ ולאפשר לציבור הרחב לקחת חלק פעיל בתמיכה בהם. המתחם מרכז שורה של בתי עסק קטנים ממגוון תחומים, ובהם חנויות, מותגים מקומיים ועסקים הפועלים באופן פיזי או דיגיטלי, ומאפשר לציבור לגלות אותם ולרכוש מהם מוצרים או שירותים באופן ישיר. העסקים המשתתפים נהנים מהצטרפות למתחם ללא עלות, מחשיפה רחבה ומפרסום חינם, ואילו הציבור הרחב נהנה מהנחה של 30% על כל רכישה עד לסכום של 400 ש"ח.

במרכנתיל מדגישים, כי ההטבה מיועדת לקהל הרחב, ובכלל זה גם לבתי עסק וצרכנים שאינם לקוחות הבנק.

לדברי מנכ"ל בנק מרכנתיל, ברק נרדי: "בתקופות של צריכה מוגברת, ובכלל במקרים רבים ההטבות המשמעותיות מופנות בעיקר לרשתות הגדולות. השנה העסקים הקטנים מתמודדים גם עם מציאות מורכבת במיוחד על רקע המלחמה לצד האתגרים השוטפים של כל עסק קטן. רבים מהם חווים האטה בביקושים, ירידה בצריכה וחוסר ודאות שמקשים מאוד על הפעילות השוטפת. ייצרנו עבורם הזדמנות אמיתית להיות חלק מצריכת החג, לקבל חשיפה רחבה יותר, וליהנות ממהלך שמחבר בין תמיכה בעסק קטן לבין הטבה ממשית לציבור".

במסגרת המהלך, בעלי עסקים שאין להם חנות אונליין יוכלו ליהנות מהטבה ייחודית: הקמה וניהול של חנות אינטרנטית מקצועית למשך שלושה חודשים, ללא עלות.

בבנק מציינים כי המהלך נועד לא רק לעודד רכישות בטווח המיידי, אלא גם לייצר מנוף שיווקי ודיגיטלי עבור העסקים המשתתפים, שיכול להמשיך לשרת אותם גם בהמשך. בכך מבקש מרכנתיל לחזק את העסקים הקטנים לא רק באמצעות פתרונות פיננסיים, אלא גם באמצעות יצירת תנועה, חשיפה והזדמנויות מכירה בפועל.

לפרטים נוספים - היכנסו לאתר מרכנתיל www.mercantile.co.il/lpage/asakim-mehalev. ניתן גם להיכנס ישירות למתחם הדיגיטלי "מרכנתיל נותנים מהלב" המופעל ומתוחזק על ידי istore בכתובת. במתחם הדיגיטלי רוכשים מאחד העסקים הקטנים שבמתחם, מזינים קוד ייעודי "מרכנתיל30", נהנים מהנחה של 30% על כל רכישה עד 400 ₪, ועוזרים לעסקים הקטנים בישראל אשר במתחם לצלוח את התקופה.