זה התחיל בתמונה תמימה בתחנת הרכבת "סבידור מרכז" בתל אביב, והפך לדיון נוקב על תרבות הצריכה שלנו. בפינת הדילמות השבועית, אירח משה מנס את יוסי חיים מימון לשיחה על הגבול הדק שבין פינוק של רגע לבין "פראייריות" שמתדלקת את יוקר המחיה.

העוגייה שעלתה כמו ארוחה

"ראיתי אותה שם, בתחנה," פתח יוסי חיים מימון. "עוגיית גרנולה, גדולה, 'בריאות' הם קוראים לה. המחיר? 16 שקלים לעוגייה אחת. מישהו כתב לי שהוא שילם בשטר של 50 שקלים וקיבל עודף של שקלים בודדים על שתי עוגיות. זה פשוט הזיה."

מנס לא נשאר חייב: "32 שקל לשתי עוגיות? זה מחיר של ארוחה! הבעיה היא לא רק המחיר, אלא העובדה שאנשים פשוט פותחים את הארנק ומשלמים."

למה האירופאים לא קונים, ואנחנו כן?

במהלך הדיון עלה ההבדל בין הצרכן הישראלי לזה האירופי. "בצרפת או בגרמניה, אם מחיר הדלק או הענבים עולה בפתאומיות – אף אחד לא קונה," אומר מימון. "אני ראיתי ענבים ב-50 שקלים לקילו ולא קניתי. מגנום ב-15 שקל? לא קונה. אבל בתחנת הרכבת או בכביש 6, המוכרים מנצלים את זה שאתה 'שבוי' – רעב, ממהר לרכבת, ואין לך ברירה."

מנס מציע זווית אחרת: "הם יגידו לך שהשכירות בתחנת הרכבת מטורפת, שהמיסים עלו, שהדולר... למרות שהדולר דווקא נמוך. הם תמיד ימצאו תירוץ."

הזיכרון הקצר של המחאה החברתית

הדילמה האמיתית שהעלו השניים היא חוסר הסולידריות הצרכנית. "אנחנו זוכרים את מחאת המילקי והקוטג'," מזכיר מימון. "אנשים הפסיקו לקנות כי הבינו שבלי קוטג' אפשר להסתדר. אז למה עם העוגייה הזאת זה לא קורה?"

"יבוא פראייר אחד שלא מסתכל כמה יורד לו בכרטיס, ואחריו עוד אחד ועוד אחד. עד שלא יהיה לנו את האינטגריטי להגיד 'אנחנו לא קונים במחיר הזה' – שום דבר לא ישתנה. אל תתלוננו על יוקר המחיה אם אתם משלמים 16 שקל לעוגייה."

"עוגיית בריאות"? נקודה למחשבה

לקראת סיום, עקץ מימון את מנס על כך שלא דאג לעוגיות בתוך האולפן. מנס, בנחישות של עורך, השיב: "אני לא מכניס לאולפן סוכר לבן או קמח לבן. ובינינו? גם העוגייה הזאת ב-16 שקל, אל תאמינו לכל מה שכתוב עליו 'בריאות'. לפעמים זה רק תירוץ למחיר המופקע."

השורה התחתונה מהדיון:

אל תהיו לקוחות שבויים: גם אם הרכבת יוצאת עוד 8 דקות, תמיד עדיף לתכנן מראש מאשר לשלם פי שלושה.

הכוח בידיים שלנו: המחיר יישאר גבוה כל עוד יהיה מי שישלם אותו.

צרכנות נבונה היא ערך: 'ונשמרתם' זה גם לשמור על הכיס שלכם מניצול.

ומה אתם חושבים?