משרדי הממשלה הודו: טעינו בתקצוב מחירי מעונות היום

משרדי הממשלה פרסמו הודעה רשמית, בה הם מודים בטעויות שנפלו בקביעת תעריפי מעונות היום והם מתחייבים להחזיר כספים למפעילי המעונות. ההודעה מהווה צעד נוסף ומשמעותי במאבק שהוביל ארגון חלמי"ש, שהצליח לחשוף רשלנות ממשלתית בתקצוב מעונות היום של הגיל הרך.

הטעות הראשונה התגלתה כשגיאת הקלדה בהעתקת התעריפים מהחלטת ועדת המחירים לצו הפיקוח הרשמי. ועדת המחירים אישרה ב-2023 תעריף של 3,896 שקל לתינוק עד גיל 15 חודשים במעון פרטי, בעוד בצו הרשמי שנחתם נרשם סכום של 3,869 שקל בלבד.

"עקב טעות של הפקידות הבכירה במשרדים הרלוונטיים, שביצעה "שיכול ספרות", ויצרה פער של 27 שקל לילד בחודש, נוצר פער בעל משמעות מצטברת עצומה", מסבירים בארגון חלמי"ש. "במעון ממוצע שבו כ-17 פעוטות, הנזק מגיע לכ-4,400 שקל בשנה. כאשר מכפילים זאת במאות המעונות הפרטיים ברחבי הארץ, מדובר באלפי שקלים שנגרעו מכל מעון ובמיליוני שקלים בסך הכל".

בארגון חלמי"ש לא מסתפקים בהודאה בטעות ודורשים גם הצמדה לתקופה שבה נגרם הנזק למפעילי המעונות.

אלא שהטעות השנייה חמורה עוד יותר, וחרף ההודאה בטעות של משרדי הממשלה – היא לא תוקנה במלואה. מתברר, כי כאשר למרות העלאת שיעור המע"מ מ-17% ל-18% בינואר 2025, התעריפים במעונות לא עודכנו בהתאם. במקום להעביר את השינוי מיידית, המדינה החלה לעדכן את המע"מ במעונות רק מספטמבר 2024 - חודשים שלמים אחרי שהעלתה את המס.

המשמעות: מפעילי מעונות שילמו על חומרים ושירותים במע"מ של 18% אך קיבלו את התשלומים על בסיס 17%. הפער הזה נמשך חודשים ויצר נזק כלכלי נוסף למגזר מפעילי המעונות. המדינה מודה כעת בטעותה, באופן חלקי, כאשר היא מאפשרת החזר על העיוות בגביית המע"מ רק מחודש ספטמבר 2024, בעוד שיעור המע"מ עודכן כלפי מעלה כבר בינואר 2024. התוצאה: המדינה עדיין מתעלמת מההשלכות הכלכליות על המעונות.

ארגון חלמי"ש, המייצג 450 מפעילי מעונות ומתמחה במעקב צמוד אחר כל התקנות והתעריפים בתחום, היה היחיד שכאמור זיהה את הטעויות התעריפיות - בעוד הפקידים השונים במשרדי הממשלה פספסו את השגיאות. "לא ברור כיצד אף אחד מהפקידים לא הבחין בטעויות הללו, וכיצד גם כעת, מותירים את מעונות היום של הגיל הרך, עם תיקון חלקי בלבד על שיעור המע"מ", טוענים בארגון חלמי"ש.

כאמור, בעקבות הלחץ של חלמי"ש וההוכחות שהציג, החליטו משרדי הממשלה להחזיר למעונות את הכספים שנגרעו מהם בגלל שגיאת ההקלדה. מדובר באלפי שקלים לכל מעון ובמיליוני שקלים בסך הכול שיוחזרו למגזר. ההחזר יכלול את כל התקופה מאז כניסת הצו לתוקף ב-2023, ובכך תתוקן העוולה שנמשכה כמעט שנתיים.

במקביל, חלמי"ש ממשיך לפעול לתיקון גם הטעות השנייה - עדכון המע"מ כבר מינואר 2024 - ולוודא שהמעונות יקבלו פיצוי מלא על כל התקופות שבהן נפגעו מהרשלנות הממשלתית.