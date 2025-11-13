מהפכה באבטחה: מערכת ישראלית חדשנית מזהה פשע לפני שהוא מתרחש

מערכת לומנה (Lumana), שפותחה בישראל על ידי קבוצת צוות 3, מביאה גישה חדשה לעולם האבטחה: ניתוח וידאו בזמן אמת באמצעות בינה מלאכותית. המערכת מבוססת על למידת מכונה מתקדמת, שמאפשרת לה לזהות דפוסי תנועה, שפת גוף חריגה ושינויים סביבתיים – ולחולל התראות אוטומטיות עוד לפני שהאירוע מתפתח.

לומנה אינה מתמקדת בזיהוי פנים או באמצעים ביומטריים, אלא בהבנת ההקשר ההתנהגותי: היא מזהה דפוסי שהייה לא שגרתיים, תנועה חריגה סמוך לגדרות או חפצים, ואף מחוות גוף המעידות על כוונה לפעולה חריגה.

בינה שמבינה התנהגות

המערכת פועלת בתנאי תאורה ומזג אוויר משתנים, ויכולה לפעול גם בשטחים פתוחים וגם במבנים סגורים. היא מתחברת ישירות למוקדי שליטה ובקרה, שמעבירים את ההתראות לצוותים בשטח בזמן אמת.

לדוגמה – שהייה ממושכת ליד שער, או תנועה חוזרת ונשנית באזור רגיש – עשויים להפעיל את המערכת ולהתריע בפני המאבטחים עוד בטרם תתרחש חדירה או גניבה.

ניתוח על בסיס מיליוני שעות וידאו

לומנה פותחה על בסיס ניתוח של מיליוני שעות וידאו שנלמדו במערכות הבינה המלאכותית של החברה, במטרה להפחית את מרווח הטעות האנושית ולשפר את מהירות התגובה.

המערכת כבר מותקנת באופן ניסיוני במוסדות חינוך ובאתרים רגישים, שם דווח על ירידה ניכרת באירועי ונדליזם וחדירה לא מורשית.

“רואים לפני שזה קורה”

מומחים שהשתתפו בכנס האבטחה שהתקיים באקספו תל אביב הזכירו כי "המערכת החדישה שנוצרה כאמור בישראל, יודעת למנוע את האירוע הבא, לא רק להגיב אליו. לומנה היא צעד נוסף בדרך למערכות אבטחה שמבינות התנהגות אנושית ולא רק תיעוד חזותי.”