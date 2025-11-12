הבוקר (רביעי) הופץ ברשת החברתית X מסר עוקצני חריף המופנה כלפי ההנהגה האיראנית, וזאת על רקע משבר המים הקשה הפוקד את המדינה. הפוסט, שפורסם מטעם גורם ישראלי רשמי, כלל קריקטורה סאטירית המתייחסת למצוקה.

באיור נראים בכירי המשטר – המנהיג העליון עלי חמינאי, יו"ר הפרלמנט מוחמד באקר קאליבאף והנשיא מסעוד פזשכיאן – כשהם מנסים לשתות באמצעות קשיות היישר מתוך קרקע יבשה וסדוקה, סמל למחסור החמור במים.

על גבי האיור נכתב טקסט המהווה קריאת כיוון חדה לאזרחי איראן: "אנו ממליצים לכל הסובלים ממשבר המים באיראן לפנות לבכירי המשטר ולדרוש תשובות".

המצוקה מחריפה: איום בפינוי טהראן

הפרסום המדובר הפך ויראלי וזכה לתהודה רבה ברשת, והוא מתרחש על רקע הצהרות חמורות של בכירי טהראן עצמם. הנשיא מסעוד פז'שכיאן הזהיר בשבוע האחרון כי איראן ניצבת מול אחד ממשברי המים והאנרגיה הקשים ביותר בתולדותיה. לדבריו, אם לא יירד גשם עד סוף חודש נובמבר, יחלו צעדי קיצוב מים, ובהמשך עשויה לעלות האפשרות אף "לשקול פינוי טהראן".

גורמים מומחים מעידים כי המצב בשטח קשה לא פחות. קאווה מדאני, ראש מכון המים של אוניברסיטת האו"ם, הצהיר: "אזרחי טהראן מתקשים במטלות בסיסיות כמו מקלחת או שטיפת כלים". הוא הוסיף כי "איראן צמאה לגשם, והחיים העירוניים מתחילים להתפרק תחת היובש".