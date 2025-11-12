הבוקר (רביעי) הופץ ברשת החברתית X מסר עוקצני חריף המופנה כלפי ההנהגה האיראנית, וזאת על רקע משבר המים הקשה הפוקד את המדינה. הפוסט, שפורסם מטעם גורם ישראלי רשמי, כלל קריקטורה סאטירית המתייחסת למצוקה.
באיור נראים בכירי המשטר – המנהיג העליון עלי חמינאי, יו"ר הפרלמנט מוחמד באקר קאליבאף והנשיא מסעוד פזשכיאן – כשהם מנסים לשתות באמצעות קשיות היישר מתוך קרקע יבשה וסדוקה, סמל למחסור החמור במים.
על גבי האיור נכתב טקסט המהווה קריאת כיוון חדה לאזרחי איראן: "אנו ממליצים לכל הסובלים ממשבר המים באיראן לפנות לבכירי המשטר ולדרוש תשובות".
המצוקה מחריפה: איום בפינוי טהראן
הפרסום המדובר הפך ויראלי וזכה לתהודה רבה ברשת, והוא מתרחש על רקע הצהרות חמורות של בכירי טהראן עצמם. הנשיא מסעוד פז'שכיאן הזהיר בשבוע האחרון כי איראן ניצבת מול אחד ממשברי המים והאנרגיה הקשים ביותר בתולדותיה. לדבריו, אם לא יירד גשם עד סוף חודש נובמבר, יחלו צעדי קיצוב מים, ובהמשך עשויה לעלות האפשרות אף "לשקול פינוי טהראן".
גורמים מומחים מעידים כי המצב בשטח קשה לא פחות. קאווה מדאני, ראש מכון המים של אוניברסיטת האו"ם, הצהיר: "אזרחי טהראן מתקשים במטלות בסיסיות כמו מקלחת או שטיפת כלים". הוא הוסיף כי "איראן צמאה לגשם, והחיים העירוניים מתחילים להתפרק תחת היובש".
כזכור, בכיר במערכת המים האיראנית הזהיר בתחילת החודש כי הבירה טהרן ניצבת בפני סכנה מוחשית של מחסור חמור במי שתייה בתוך פחות משבועיים. זאת בעקבות בצורת מתמשכת, ירידה חריגה בכמות המשקעים ומדיניות ניהול מים לקויה – כך דיווח אתר "איראן אינטרנשיונל".
בהזאד פרסה, ראש חברת המים האזורית של טהרן, מסר לסוכנות הידיעות הרשמית IRNA כי סכר אמיר כביר – המאגר המרכזי המספק מים לבירה – מכיל כיום רק 14 מיליון מטרים מעוקבים של מים, המהווים כ-8% בלבד מקיבולתו. לשם השוואה, בתקופה המקבילה אשתקד עמד נפח המאגר על 86 מיליון מטרים מעוקבים.
לדבריו, זרימת המים לסכרי טהרן צנחה ב-43% עקב ירידה דרמטית בכמות המשקעים השנה. "מדובר בירידה של כמעט 100% לעומת הממוצעים הרב-שנתיים", אמר פרסה. הוא קרא לציבור לצמצם באופן מיידי את הצריכה והזהיר:
"אם לא נשנה את הרגלי השימוש, לא נוכל להבטיח מים נקיים למיליוני תושבים."
