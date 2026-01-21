בשבועות האחרונים גוברת ההתעניינות הציבורית סביב התוכנית המרכזית של "משיאים" – 'לוֹבֶסְט' (LOVEST) – המשלבת באופן חדשני בין עולם שוק ההון לבין הגמ"חים. המיזם נבנה לאחר למעלה משנה של תכנון ובנייה, בשיתוף גופי שוק ההון המובילים והגמ"חים הגדולים, ומציג לראשונה שילוב מושכל המאפשר ליהנות מתשואות שוק ההון לצד היציבות הקהילתית והבטוחה של הגמ"חים.

כחלק מההיערכות לקליטת היקף פניות רחב, העביר איש שוק ההון ר’ יוסף מינצברג סדרת השתלמויות והדרכות מקצועיות למנהלי התיקים בסוכנות גפנר ביטוחים, במטרה להעמיק את ההיכרות עם המודל ולפעול להנגשתו לציבור בצורה שקופה ומקצועית.

מאחורי המיזם עומדים אנשי מקצוע משוק ההון לצד מומחי עולם הגמ"חים, בליווי ובהכוונה של גדולי ישראל שליט"א המעודדים מודלים של תכנון מוקדם המאפשרים להשיא ילדים בכבוד וביציבות. התכנית מתאימה לזוגות צעירים וכן למשפחות שילדיהן קרובים יותר לגיל הנישואין.

השילוב בין המומחיות הפיננסית של ר’ יוסף מינצברג לבין התשתית המקצועית, הניסיון והיכולת הביצועית של סוכנות גפנר ביטוחים, צפוי להוביל את הפרויקט כציר מרכזי בענף בשנים הקרובות – ולהעניק למשפחות החרדיות מעטפת ביטחון בסטנדרט הגבוה ביותר.

מנדי גפנר:

"זהו מהלך שמביא בשורה אמיתית למשפחות – שילוב בין חוכמת הגמ"ח הקהילתי לבין הכלים של שוק ההון. במקום לקבל החלטות מתוך לחץ ברגע האמת, המשפחה מקבלת מודל של תכנון מוקדם, יציבות וצמיחה. אני גאה שהמשרד שלנו נבחר להוביל מהלך כזה לאחר שנים של עשייה וחינוך פיננסי במגזר".

התכנית מדגישה אמת מקצועית שאנחנו חיים יום־יום: סוכן הביטוח הוא הכתובת למענה מקיף למשפחה, לא רק מוצר, אלא תכנון כולל של חיסכון, ביטחון כלכלי וניהול סיכונים לטווח ארוך. זו בדיוק הסיבה שסוכני ביטוח מהווים חלק מרכזי בהובלה של המיזם.