נחנך המתחם החדש והמפואר של "דרכי שלום" בגבעת יערים

הרי ירושלים סביב היישוב הפסטורלי גבעת יערים היו עדים ליום היסטורי, שבו חזון של שנים רבות הפך למציאות מרהיבה. תחת הסלוגן "משפחה עם נשמה" התכנסו מאות אורחים לחגוג את הרחבת הישיבה וחנוכת מתחם הפנימייה והטיפול החדש, שנבנה בסטנדרטים אדריכליים ומקצועיים גבוהים ביותר.

כבר משעות אחר הצהריים לבש הקמפוס חג: שטיחים אדומים, דגלים, סידורי פרחים יוקרתיים ושלטי "ברוכים הבאים" קידמו את פני האורחים, שהתפעלו מהמהפכה האדריכלית שעבר המקום.

רגע של היסטוריה: גזירת הסרט וקביעת המזוזות

לאחר קבלת פנים חגיגית עם בופה עשיר, נפתח הטקס הרשמי בגזירת הסרט.

הדרך ללב הילד: ילדים לא מבינים רמזים - הם צריכים מילים ברורות הרב אשר גרוזמן | 14:59

ראש הישיבה, הרב אליהו פרנקל, נשא נאום נרגש על ההיסטוריה המפוארת של הישיבה – הוותיקה והראשונה מסוגה בטיפול ובחינוך בני נוער. הוא ציטט מספרו של המשגיח הגר"ש וולבה זצ"ל "זריעה ובנין בחינוך", שהיה ממייסדי הישיבה ופרס את משנתה החינוכית העמוקה של "דרכי שלום" וקרא להורים להישאר שותפים פעילים בחינוך ילדיהם. הרב פרנקל הודה במילים חמות למנכ"ל המוסד, הרב בנציון נוסבוים, על יכולתו להפוך חלום ארוך שנים למציאות מפוארת העולה על כל דמיון, תוך מחשבה עמוקה על צרכיו של כל נער. הוא חתם את דבריו בברכת "שהחיינו" נרגשת.

מנהל הפנימייה, הרב שמשון אביטבול, עמד על משמעות השם "דרכי שלום" בלשון רבים – עשרות שבילים חינוכיים המותאמים לכל נער, כדי שכל אחד ימצא את דרכו הייחודית. הוא הודה לראש הישיבה ולמנכ"ל על המסירות, ההובלה והעשייה הצנועה מאחורי הקלעים.

נואם הכבוד, הרב הראשי לישראל לשעבר הגאון הרב דוד לאו, פנה ישירות לתלמידים בדברים חמים וחוצבי להבות. הוא דיבר על הכוחות העצומים הטמונים בהם, על יכולתם לקבל החלטות ולהשיג מטרות, והביע התפעלות עמוקה מההשקעה במתחם החדש. הרב הדגיש את החשיבות של מתן מענה מקצועי בתוך מסגרת ישיבתית. לאחר מכן ישב שעה ארוכה עם התלמידים בשיחה אבהית אישית, הקשיב לשאיפותיהם ולבטיהם ושיתף מניסיונו.

הרב זכריה גרינולד שהיה ממייסדי הישיבה בשליחותו של הגר"ש וולבה אמר כי אינו מאמין למראה עיניו וכשהקימו את הישיבה לא חלמו זאת האימפרייה שתהיה.

נציגי ציבור נוספים נשאו דברי ברכה: ח"כ הרב מיכאל מלכיאלי תיאר את סוד הקסם של המקום – צוות שרואה בכל ילד "בן יחיד", כך שהמקום הוא קודם כל לב. ח"כ משה אבוטבול שיבח את העשייה הברוכה וההשפעה על הנערים. וכן איש המעש הר"ר מוטי בבצ'יק שהביע את התפעלותו העצומה למראה המתחם.

יו"ר ההסתדרות הלאומית יואב שמחי שב על התחייבותו להמשיך ולהיות לעזר ולימין הישיבה.

מנכ"ל המוסדות הרב בנציון נוסבוים, סיכם בנאום מרגש: "הקירות האלה הם לא רק מבנה פיזי, אלא דרך חינוכית וטיפולית שלמה. כמו ההר שהפך מקוצים לפנינת חמד – כך כל נער פורח כאן לאבן חן".

לאחר הנאומים נגזר הסרט האדום בתשואות, נקבעו מזוזות בחדרים, והרבנים בירכו שהבניין יהיה מגדלור של אור, שלווה והצלחה לנערים יראי שמיים ובריאים בנפשם.

הצצה למתחם החדש

הסיור חשף תכנון קפדני הממוקד בטובת החניך: חדרי מגורים מרווחים ומעוצבים בסגנון מודרני-חם, ריהוט איכותי, עמדות למידה אישיות וחלונות נוף להרי ירושלים. חדרי הרחצה והשטחים המשותפים מעניקים תחושה ביתית ומכבדת.

פינת חמד נוספת היא פינת החי וחוות הסוסים הטיפולית המשודרגת – ברווזים, טווסים, תוכים, עיזים וכבשים יוצרים מרחב טבע רגוע שתורם לשחרור רגשי.

בערב עברו האורחים לגן האירועים לסעודת מצווה עשירה.

השיא הגיע עם רדת החשכה במעמד לימוד אבות-בנים תחת שלט "לולי תורתך שעשועי", ולאחריו ניגוני דבקות ושמחה. הרגע המרגש ביותר היה מעגלי הריקודים הסוערים שבהם שילבו כולם זרועות – רבנים, צוות, אבות וחניכים – עד לשעות הלילה.

ב"דרכי שלום" לא רק נבנה מתחם מפואר – נחנך בית חם ואמיתי ללב ולנשמה.

בסיום האירוע הודו ראש הישיבה והמנכ''ל לחברת ההפקות ולעומד בראשה ר' פנחס לבקוביץ על בימוי והפקת האירוע כולו בהצלחה רבה תוך עמידה בכל היעדים שהציבה לעצמה ההנהלה.