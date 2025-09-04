כיכר השבת
טובי הפרשנים בפאנל סוער באולפן | צפו

הבנות הספרדיות ממשיכות לסבול מגזענות בסמינרים וכישלון ש"ס במיגור התופעה | אולפן ליל שישי

גם השנה, כבכל שנה, מאות בנות ספרדיות נותרו ללא סמינר למרות תעודות מצוינות בשל המכסות של מנהלי הסמינרים, אמירה של גפני הקפיצה את הנהגת ש"ס אך איך מתנהלים בכירי המפלגה הספרדית והאם הם הבעיה שלא קמו סמינרים טובים לבנות עדות המזרח | וגם: הניסיון להגיע לתקנות שעת חירום בסוגיית חוק הגיוס, האם יש סיכוי למהלך או שמא מדובר בעוד תרגיל של רה"מ נתניהו בניסיון להגיע לסוף הקדנציה | והשבוע בפאנל: חנני ברייטקופף, צורי קריספל, הרב אברהם ובר ואבי גרינצייג (אולפן)

חנני ברייטקופף, מעורכי 'כיכר השבת', צורי קריספל, ראש עיריית אלעד לשעבר, הרב אברהם ובר, איש 'דגל התורה' ואיש התקשורת אבי גרינצייג מסכמים את האירועים הבולטים בשבוע האחרון באולפן 'ליל שישי' בהגשת צפו בתוכנית המלאה.

השבוע בפאנל

ערב ראש השנה תשפ"ו: הבנות הספרדיות עדיין סובלות מגזענות בסמינרים

מאות תלמידות נותרו, גם השנה, ללא סמינר. מרביתן בנות עדות המזרח, כשבכירים בעיריית ירושלים ובעיריית בית שמש מודים בפה מלא: מדובר בגזענות, הן לא התקבלו בשל היותן בנות עדות המזרח.

בירושלים, בהתערבות ראש הישיבה הגר"ד לנדו, נמצא פתרון ובבית שמש שר החינוך, יואב קיש, מאיים לשלול תקציבים אם מנהלי הסמינרים לא יסכימו לשיבוצי הבנות.

במקביל, מסקר 'כיכר השבת' ומכון 'סופר דאטה' עולה כי רוב הציבור החרדי סבור שתנועת ש"ס נכשלה בטיפול בגזענות נגד הבנות הספרדיות בסמינרים.

וגם: השאלה שעולה שוב ושוב מדוע בכירי הנהגת ש"ס שולחים את בנותיהם לסמינרים אשכנזים והאם זו אחת הסיבות לכישלון בניסיון להקים סמינרים ספרדים.

חוק הגיוס תקוע ונתניהו מבקש לקדם תקנות לשעת חירום

חודש חלף מאז הודח ח"כ יואל יולי אדלשטיין מתפקידו כיו"ר ועדת חוץ וביטחון ומינוי ח"כ בועז ביסמוט לתפקיד, ועדיין לא נראה שיש התקדמות מהותית בחקיקת חוק הגיוס שיסדיר את מעמד תלמידי הישיבות.

במקביל, רה"מ נתניהו מבקש לקדם תקנות לשעת חירום בניסיון להסיר את הסנקציות מלומדי התורה. אלא שבכירים במערכת הפוליטית והמשפטית מעריכים כי גם אם ביסמוט יצליח להעביר את התקנות הרי שאף גורם שיפוטי לא יאשר את המהלך.

האם מדובר בניסיון של נתניהו לגרום לסיעות החרדיות להצביע בעד תקציב המדינה למרות שלא יימצא פתרון לסוגיית הגיוס וכך הוא יצליח לשרוד עד לסוף הקדנציה?

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד באולפן ליל שישי:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר