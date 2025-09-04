חנני ברייטקופף, מעורכי 'כיכר השבת', צורי קריספל, ראש עיריית אלעד לשעבר, הרב אברהם ובר, איש 'דגל התורה' ואיש התקשורת אבי גרינצייג מסכמים את האירועים הבולטים בשבוע האחרון באולפן 'ליל שישי' בהגשת ישי כהן. צפו בתוכנית המלאה.

השבוע בפאנל

ערב ראש השנה תשפ"ו: הבנות הספרדיות עדיין סובלות מגזענות בסמינרים

מאות תלמידות נותרו, גם השנה, ללא סמינר. מרביתן בנות עדות המזרח, כשבכירים בעיריית ירושלים ובעיריית בית שמש מודים בפה מלא: מדובר בגזענות, הן לא התקבלו בשל היותן בנות עדות המזרח.

בירושלים, בהתערבות ראש הישיבה הגר"ד לנדו, נמצא פתרון ובבית שמש שר החינוך, יואב קיש, מאיים לשלול תקציבים אם מנהלי הסמינרים לא יסכימו לשיבוצי הבנות.

במקביל, מסקר 'כיכר השבת' ומכון 'סופר דאטה' עולה כי רוב הציבור החרדי סבור שתנועת ש"ס נכשלה בטיפול בגזענות נגד הבנות הספרדיות בסמינרים.

וגם: השאלה שעולה שוב ושוב מדוע בכירי הנהגת ש"ס שולחים את בנותיהם לסמינרים אשכנזים והאם זו אחת הסיבות לכישלון בניסיון להקים סמינרים ספרדים.

חוק הגיוס תקוע ונתניהו מבקש לקדם תקנות לשעת חירום

חודש חלף מאז הודח ח"כ יואל יולי אדלשטיין מתפקידו כיו"ר ועדת חוץ וביטחון ומינוי ח"כ בועז ביסמוט לתפקיד, ועדיין לא נראה שיש התקדמות מהותית בחקיקת חוק הגיוס שיסדיר את מעמד תלמידי הישיבות.

במקביל, רה"מ נתניהו מבקש לקדם תקנות לשעת חירום בניסיון להסיר את הסנקציות מלומדי התורה. אלא שבכירים במערכת הפוליטית והמשפטית מעריכים כי גם אם ביסמוט יצליח להעביר את התקנות הרי שאף גורם שיפוטי לא יאשר את המהלך.

האם מדובר בניסיון של נתניהו לגרום לסיעות החרדיות להצביע בעד תקציב המדינה למרות שלא יימצא פתרון לסוגיית הגיוס וכך הוא יצליח לשרוד עד לסוף הקדנציה?