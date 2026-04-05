תוכנית 'לייט נייט' כזאת עוד לא יצא לכם לראות. בפרק הבכורה של התוכנית "הלילה הזה", המשודרת כאן ב'כיכר השבת' לכבוד חג הפסח, חברו אלי גוטהלף ואורי צייטלין להגשה משותפת שמביאה למסך שלכם הרבה הומור, עקיצות הדדיות ואווירה חגיגית.

הנה הצצה למה שמחכה לכם, בלי לעשות לכם יותר מדי ספוילרים:

קסמים, בינה מלאכותית ונחש אחד באולפן

האורח הראשון שהתיישב באולפן הוא אמן החושים מני הולנדר. הולנדר נאלץ להתמודד עם הסקפטיות של צייטלין שניסה לאתגר אותו פעם אחר פעם. במהלך הריאיון, הולנדר חשף סודות מקצוע מפתיעים - כולל השימוש הלא שגרתי שלו בבינה מלאכותית (AI) כדי לתכנן את המופעים שלו, ושיתף בפדיחה אדירה ומלחיצה ממופע ענק בארצות הברית.

האם הוא הצליח בסוף להפוך כוס מים ליין ולברוא נחש חי באולפן?

פינת הסטנדאפ המרירה של התכנית - הסוד של טראמפ נחשף

מיד אחריו הגיע לאולפן הסטנדאפיסט אביתר נבו, שמביא איתו לא מעט מרירות משעשעת על החיים. נבות הטיל פצצה כשהציג תיאוריית קונספירציה היסטרית: מה באמת עמד מאחורי ההחלטה של דונלד טראמפ לתקוף את איראן כשכיהן כנשיא, ואיך זה קשור לליל הסדר של בתו איוונקה ובעלה ג'ארד קושנר?

בנוסף, הוא פורק תסכול על טירוף הניקיונות וההכשרות לפסח בגני הילדים - ויש לו פתרון יצירתי במיוחד לשאלה מה הילדה שלו תאכל בזמן הזה.

הסודות של יוסי סרגובסקי

לקינוח, התיישב באולפן האיש שמגיש לכם את החדשות ב"היום בכיכר" וב"כיפות שחורות" - יוסי סרגובסקי. סרגובסקי חשף לראשונה את הסיפור ההזוי על הדרך שבה התגלגל לתקשורת. הכל התחיל ממפגש אקראי בסוכנות רכבים במודיעין עילית, המשיך בהתפרצות ספונטנית בכנס תקשורת מול שרון גל, והגיע לשיא בפורים אחד ב'כיכר השבת', כשבקבוק וויסקי נטוש שינה לו את התוכניות לחלוטין.

וגם, מה גרם לו להגיש את החדשות הכי יבשות בארץ בדרמטיות שיא?

רוצים לראות את כל הטירוף הזה בעיניים ולגלות את כל התשובות? לחצו על הווידאו בראש הכתבה, וצפו בפרק הבכורה של "הלילה הזה".

צפייה מהנה וחג שמח!