המתפללים יצאו מבית הכנסת ונדהמו: זה השקר הבזוי שרוסס על הקיר

מתקפה אנטישמית נוספת: כתובות גרפיטי נגד יהודים התגלו בימים האחרונים בחזיתות בתי הכנסת ובבית חב"ד בעיר הליפקס שבמזרח קנדה, לאחר שגורם או גורמים אלמוניים ריססו אותם.

בחזית בניין בית כנסת 'בית ישראל' הואשמו יהודים בפיגועי התאומים. "יהודים עשו את ה9-/11", נכתב באנגלית על הקיר.

לפי ההערכות, הכתובת רוססה על הקיר במוצאי השבת האחרונה, בעוד המתפללים נמצאים בתוך הבניין. כך מסר רב בית הכנסת לרשת CBC, לפי הדיווח היום (שני) באתר Ynet.

כאמור, כתובות גרפיטי רוססו גם בחזיתות מבנים נוספים. באחד מבתי הכנסת רוסס צלב קרס. בנוסף רוסס גרפיטי האשמה דומה על פיגועי התאומים בבניין נוסף.

מאז פרוץ המלחמה חווים יהודים קנדה זינוק דרמטי במתקפות השנאה, כאשר עוד ועוד מקרים של ריסוס כתובות, ואף תקיפות, מדווחים.

בסוף השבוע דווח כי אישה יהודייה בשנות ה־70 לחייה נדקרה בסניף רשת הסופרמרקטים הקנדית Loblaws במערב אוטווה, באזור המזון הכשר. לפי עדי ראייה, היא ענדה מגן דוד בעת התקיפה. האישה נדקרה בבטנה ופונתה לבית החולים במצב קשה; בהמשך השתפר מצבה והיא שוחררה.

המשטרה עצרה בזירה את החשוד, ג'וזף (ג'ו) רוק, בן 71 מקורנוול שבדרום מזרח אונטריו (כ־100 ק"מ מאוטווה). הוא הואשם בתקיפה חמורה ובהחזקת נשק מסוכן.

במשטרה הדגישו כי החקירה בעיצומה, ויחידת פשעי השנאה הצטרפה לבחון אם מדובר בתקיפה על רקע אנטישמי. האירוע הוגדר כ"בלתי־מוסבר וללא התגרות מוקדמת".

בקהילה היהודית באוטווה ציינו כי הקורבן היא דמות מוכרת ואהובה. בהודעת הפדרציה היהודית בעיר נמסר כי האישה, שביקשה שלא לחשוף את פרטיה, היא "חברה יקרה בקהילה", וכי מתקיימים מגעים שוטפים עם המשטרה, לשכת ראש העיר וארגונים יהודיים ברחבי קנדה לחיזוק מערך האבטחה. עוד נבחנת אפשרות לשיתוף פעולה עם הנהלת רשת "לובלאוז" כדי להבטיח את ביטחונם של קונים יהודים.

ראש העיר, מארק סאטקליף, מסר: "מדובר במעשה מזעזע ומעורר צער. אלימות נתעבת זו גרמה לטלטלה עמוקה בקהילה היהודית באוטווה. עמדתי בקשר עם משפחת הקורבן ועם מנהיגי הקהילה כדי להביע תמיכה וסולידריות בשם כל תושבי העיר".

בשנים האחרונות פרסם החשוד במעשה פוסטים אנטישמיים ברשתות החברתיות, בהם כתב כי "אני לא מחויב בשום צורה לאהוב יהודים" וכינה את ישראל "מדינה מרושעת מאוד".

ארגון בני ברית קנדה פרסם הודעה חריפה: "הפוסטים של ג'וזף רוק אינם משאירים מקום לספק לגבי המניע לתקיפה. מדובר באדם שטוף שנאה ואנטישמי מובהק". בהודעה צוטטו דברי רוק: "היהודים הפכו לערמומיים בממשלות, בעסקים, בקונצרנים תקשורתיים ובמוסדות חינוך כדי לעשות את מה שהם עושים טוב יותר מכולם. היהודים הם אדוני התעמולה, המניפולציה וההכפשה".

בבני ברית קנדה האשימו את מנהיגי המדינה בהתעלמות מהתראות חוזרות מפני גל השנאה והוסיפו: "זהו לא החזון של קנדה שזכתה בעבר למוניטין כמובילת זכויות אדם וקרקע של הזדמנויות. זו קנדה שבה נשים נדקרות בסופרמרקט רק משום שהן יהודיות. אם מנהיגינו לא יפעלו, חובתנו כאזרחים להיות הקול של ההיגיון".