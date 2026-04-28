אירוע חמור ומטריד נחשף היום (שלישי) בלב ליבה של שכונת קראון הייטס בברוקלין, מעוז חסידות חב"ד. אורח מישראל, חסיד חב"ד, שהגיע לביקור בשכונה והשתמש בשירותי הרכבת התחתית (סאב-וויי), נדהם לגלות כי רציפי תחנת "קינגסטון אבניו" - התחנה המרכזית והעמוסה ביותר המשמשת את הקהילה החב"דית באזור - הושחתו בכתובות נאצה בוטות הקוראות לרצח ושנאה.
מהתיעוד מהמקום נראה כי נעשתה פעולה פיזית אלימה של חריטה עמוקה לתוך משטחי המתכת והפלדה של התחנה. האלמונים השתמשו בכלי חד וחרטו על עמודי הפלדה ועל פאנלי המתכת שעל הרציפים את המילים הקשות "DEATH 2 ZIONISTS" (מוות לציונים) לצד קללות בוטות וקשות נגד ישראל.
האורח הישראלי שנתקל במראות הקשים הביע בשיחה עם אתר COLlive המקומי זעזוע עמוק, וציין כי העובדה שמדובר בחריטה מכוונת מעידה על תעוזה ועל כוונה להשאיר את כתובות השטנה במקום לאורך זמן, שכן קשה מאוד להסירן ללא ציוד מקצועי לתיקון מתכת.
הגילוי עורר סערה בקרב תושבי השכונה, שכן תחנת קינגסטון אבניו מהווה נקודת מפגש יומיומית לאלפי חסידים, נשים וילדים, שנאלצים כעת להיחשף לקריאות הסתה לרצח בדרכם לעבודה או למוסדות החינוך. התחנה שוכנת בסמיכות ממש למרכז העולמי של חסידות חב"ד - ה-770 המפורסם.
התקרית הזו אינה עומדת בחלל ריק, והיא מצטרפת לרצף מדאיג של אירועים אנטישמיים הפוקדים את המרחב הציבורי בניו יורק בתקופה האחרונה. הקהילה היהודית בקראון הייטס, שחווה בשנים האחרונות לא מעט חיכוכים וגילויי שנאה, רואה בחריטה העמוקה על גבי תשתיות ציבוריות עליית מדרגה מסוכנת ברמת ההסתה.
נכון לשעה זו, לא ידוע כמה זמן שהו הכתובות בתחנה בטרם נחשפו, וטרם התקבל דיווח רשמי מרשויות התחבורה בניו יורק (MTA) על פעולות למחיקת הכתובות או על פתיחת חקירה לאיתור האחראים.
