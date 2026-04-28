אירוע חמור ומטריד נחשף היום (שלישי) בלב ליבה של שכונת קראון הייטס בברוקלין, מעוז חסידות חב"ד. אורח מישראל, חסיד חב"ד, שהגיע לביקור בשכונה והשתמש בשירותי הרכבת התחתית (סאב-וויי), נדהם לגלות כי רציפי תחנת "קינגסטון אבניו" - התחנה המרכזית והעמוסה ביותר המשמשת את הקהילה החב"דית באזור - הושחתו בכתובות נאצה בוטות הקוראות לרצח ושנאה.

מהתיעוד מהמקום נראה כי נעשתה פעולה פיזית אלימה של חריטה עמוקה לתוך משטחי המתכת והפלדה של התחנה. האלמונים השתמשו בכלי חד וחרטו על עמודי הפלדה ועל פאנלי המתכת שעל הרציפים את המילים הקשות "DEATH 2 ZIONISTS" (מוות לציונים) לצד קללות בוטות וקשות נגד ישראל.

האורח הישראלי שנתקל במראות הקשים הביע בשיחה עם אתר COLlive המקומי זעזוע עמוק, וציין כי העובדה שמדובר בחריטה מכוונת מעידה על תעוזה ועל כוונה להשאיר את כתובות השטנה במקום לאורך זמן, שכן קשה מאוד להסירן ללא ציוד מקצועי לתיקון מתכת.