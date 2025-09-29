כיכר השבת
פרשת התעללות

צילומי מסך נתפסו: אחראי קייטרינג מבני ברק נעצר בחשד למעשים חמורים

אחראי מלצרים בן 43 תושב בני ברק נעצר בחשד לביצוע מעשים חמורים בארבעה קטינים. במכשירו נמצאו צילומי מסך אינטימיים משיחות וידאו עם קטינים. הוגשה הצהרת תובע לקראת כתב אישום (משפט, בארץ)

(צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

הצהרת תובע לקראת כתב אישום הוגשה נגד תושב , אחראי בחברת קייטרינג, שלכאורה ביצע לפי החשד מעשים חמורים במספר קטינים. כך מסרה היום (שני) המשטרה.

החקירה בפרשה נפתחה על ידי חוקרים במשטרת בני ברק-רמת גן לפני מספר שבועות, בחודש אוגוסט, לאחר שהתקבלה תלונה מקטין על חשד לביצוע מעשים חמורים על ידי האחראי שלו בחברת קייטרינג.

במסגרת החקירה, כך מסרה המשטרהף נאספו ממצאים וראיות. במהלך חודש ספטמבר אותר החשוד, בן 43, תושב בני ברק, ונעצר לחקירה בתחנת המשטרה.

על פי החקירה הראשונית עלה כי החשוד, שמשמש כאחראי על המלצרים בחברת קייטרינג, הציע לקטין לעלות לביתו בזמן פנוי במהלך העבודה.

החשוד הציע לקטין, נער בן 16, הצעות חמורות ואף ניסה לבצע מעשים חמורים עמו.

בתוך כך, התקבלו שלוש תלונות נוספות מקטינים, בגילאי 15-16. במסגרת המשך החקירה התברר כי החשוד נהג באותה שיטת ביצוע, כאשר הציע לקטינים שהיה אחראי עליהם, לעלות לביתו, תוך ביצוע מעשים חמורים.

בנוסף, על פי הראיות שנאספו מהפלאפון הנייד של החשוד, התגלה כי הוא אסף במכשירו צילומי מסך אינטימיים, בהם הוא נראה בשיחות וידיאו עם קטינים וקטינות.

כאמור, עם סיומה של החקירה, הוגשה אתמול הצהרת תובע כנגד החשוד. מעצרו הוארך עד ליום רביעי ובכוונת הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום.

